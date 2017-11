Wat moet Nainggolan nu denken? “Radja is blij dat het land hem steunt”

Mousa Dembélé kwam gisteren terug op de onfortuinlijke Radja Nainggolan. De middenvelder van Roma was opnieuw geselecteerd door bondscoach Roberto Martinez, maar moest door een liesblessure een kruis maken over beide interlands.

“Radja was blij dat hij er weer bij was en had het gevoel dat hij iets kon laten zien”, zei Dembélé, een van zijn beste vrienden in de selectie. “Hij was heel ontgoocheld, maar ook blij dat het land heeft hem gesteund in deze tijden.”

Dembélé hoopt dat Nainggolan in maart een kans krijgt. “Niemand kan twijfelen aan zijn kwaliteiten. Als hij fit is, gelooft iedereen dat hij een meerwaarde is voor elke ploeg.”