Einde verhaal voor Wilmots: positie als bondscoach van Ivoorkust onhoudbaar na desastreus parcours

Marc Wilmots gaat niet naar het WK in Rusland, maar wel weer naar huis. Nu hij de kwalificatie met Ivoorkust heeft gemist, is zijn positie als bondscoach van Les Eléphants onhoudbaar geworden. Zeker gezien het desastreuze parcours sinds zijn aanstelling.

“Iemand die al op de grond ligt, ga ik niet afmaken.” Marc Wilmots bleef zijn doelman steunen. Ook al had een flater van Sylvain Gbohouo, keeper van het Congolese TP Mazembe, ermee voor gezorgd dat Ivoorkust niet naar de wereldbeker gaat. De voorzet van Nabil Dirar, ex-speler van Club Brugge, had de opvolger van Barry Boubacar Copa gewoon moeten hebben. Hij dwarrelde echter binnen: 0-1. In de 0-2 van de Marokkaanse aanvoerder Benatia had trouwens een andere oude bekende een voet. Mbark Boussoufa, gewezen speler van AA Gent en Anderlecht, trapte de corner die het Felix Houphouet-Boigny Stadium in Abidjan deed verstommen en het lot van Wilmots bezegelde.

Zijn doelman werd dus gespaard. Maar dat ze Wilmots in Ivoorkust afmaken, dat kan haast niet anders. Figuurlijk dan, ook al sprak hij met de Belgische ambassadeur een vluchtroute af voor het geval hij en zijn staf moeilijkheden zouden hebben om het land te verlaten. Om maar te zeggen. “De moeilijkste dagen in mijn leven”, noemde Wilmots deze periode afgelopen weekend in deze krant. Wilmots liet verstaan dat zelfs bij kwalificatie zijn toekomst niet vastlag, ondanks een contract tot maart 2019. Niet-kwalificatie voor het WK staat in principe gelijk met een ontslag, te meer hij tussen nu en het einde van zijn verbintenis geen enkel tornooi meer speelt.

Eén keer gewonnen

Vier nederlagen, een gelijkspel en amper één overwinning, twaalf tegendoelpunten: de balans na acht maanden is barslecht. Hoewel doorgaan met Wilmots een heus mirakel zou zijn, wilde hij na de nederlaag nog niet vooruitlopen op de feiten.

“Heel Ivoorkust, heel de bevolking is ontgoocheld”, verkondigde hij. “Mijn toekomst? Het is nooit goed om uitspraken te doen in volle emotie. Ik ga nu een discussie houden met de bondsvoorzitter om te kijken wat de toekomst brengt.” Voor Ivoorkust, aanwezig op de jongste drie WK’s, is dit misgelopen ticket het einde van een gouden generatie, waarvan Gervinho (30) en Salomon Kalou (32) de laatste overlevers waren.