Een vraag aan tien ex-Rode Duivels: wie was de beste spits ooit bij de nationale ploeg?

Romelu Lukaku is de topschutter aller tijden bij de Rode Duivels. Maar wie is de beste spits die onze nationale ploeg ooit gekend heeft? Wie nog school loopt, zal Romelu Lukaku antwoorden. Wie het pensioen nadert, zegt Jan Ceulemans of Erwin Vandenbergh. Maar wie kort na de Tweede Wereldoorlog geboren werd, kiest wellicht voor Paul Van Himst of Raoul Lambert. Wij stelden de vraag aan tien ex-Rode Duivels.

Dertig doelpunten bij de Rode Duivels, het is een record dat Lierse-aanvaller Bernard Voorhoof in 1940 vestigde, een mijlpaal slechts in 1972 geëvenaard door Paul Van Himst. Romelu Lukaku is pas 24 jaar ...