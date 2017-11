WK 2018 - Rusland belooft beterschap na mankementen bij heropening stadion finale

Rusland speelde zaterdag tegen Argentinië in Moskou. Dat liep niet altijd van een leien dakje. Foto: Photo News

Het Russische nationale voetbalteam opende zaterdag voor meer dan 78.000 fans het gerenoveerde Luschniki-stadion in Moskou met een galawedstrijd tegen Argentinië, die de Russen nipt verlopen (0-1). Maar de organisatie van de partij verliep niet van een leien dakje. “We zullen analyseren wat beter kon”, belooft Russisch vicepremier Vitali Moutko, verantwoordelijk voor het sportbeleid.

Fans deden na het duel hun beklag over de gebrekkige organisatie. Zo moesten tienduizenden supporters om veiligheidsredenen langer dan een uur na het laatste fluitsignaal in het stadion blijven en verliep de toegang tot het enige geopende metrostation in de buurt erg stroef.

“We zullen kijken hoe we de fouten kunnen rechtzetten”, vertelde Moutko in Russische media. “We gaan hierbij rekening houden met de opmerkingen van de fans.”

“Veiligheid voor alles en daar zijn we in geslaagd”, verklaarde van zijn kant Vladimir Tchernikov, hoofd van het departement veiligheid van Moskou. “De mensen hadden misschien de indruk dat het traag vooruitging, maar het ging wel vooruit.”

In het vernieuwde stadion vinden zeven WK-matchen plaats, waaronder de openingswedstrijd en de finale. De arena biedt plaats aan 81.000 fans.