Patrice Evra doorbreekt de stilte na karatetrap en ontslag bij Marseille zoals enkel hij dat kan: “Wat ben jij aan het doen?”

Het waren niet meteen de beste weken voor Patrice Evra. Begin november trapte hij een supporter van Marseille tegen het hoofd, waarna hij aan de deur werd gezet door Marseille en een zware schorsing kreeg van de UEFA. Maandag doorbrak de Fransman het stilzwijgen… met een hilarische video op Instagram.

Marseille besliste vorige week om de samenwerking met Evra met onmiddellijke ingang stop te zetten. De Europese voetbalbond UEFA schorste de 36-jarige linksback daarnaast ook tot eind juni 2018 in alle Europese competities. Van de UEFA krijgt Evra ook nog een boete van 10.000 euro.



Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar www.playsports.be/videozone

Evra ging voor de Europa League-wedstrijd tussen het Portugese Vitoria Guimaraes en de club uit Zuid-Frankrijk in de clinch met een meegereisde supporter van l’OM. Na een woordenwisseling verkocht de Fransman hem een trap in het aangezicht. Daarop werd hij door de scheidsrechter in de catacomben uitgesloten. Voor de fans van de club was het duidelijk. Zij ontrolden een wedstrijd later een spandoek met daarop de boodschap: “Je dacht dat je boven de instelling van Olympique Marseille en zijn supporters stond. Maar wij willen jou niet meer zien in onze kleuren. Evra rot op...”

“Wat ben jij aan het doen?”

Het was even wachten op de officiële reactie van Evra naar aanleiding van de heisa rond zijn persoon. Maandag kwam daar verandering in, maar de Fransman gebruikte geen persbericht of een lang bericht op Facebook. Nee, zo zit Evra niet in elkaar. Hij staat al een tijdje bekend om zijn hyperenergieke Instagram-video’s op maandagen en gebruikte ook hier dit sociale medium om te reageren.

“Wat een dag”, begint Evra zijn video terwijl hij in Dubai een Jeep voorttrekt. “Kijk jongens, het is maandag. Soms kan het leven erg zwaar zijn, maar je moet altijd blijven lachen en natuurlijk houden van het voetbal. Ik zweer het: ik kom sterker terug dan ooit. Altijd positief en energiek. Wees niet lui! Ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar ik ben een auto aan het voorttrekken. Omdat ik beter wil worden dan voordien. Ik kom eraan… I love this game!”