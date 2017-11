Thaise gerecht opent onderzoek naar eigenaar van Leicester en OH Leuven: hield King Power miljoenen achter?

Het Thaise gerecht heeft maandag bekendgemaakt een corruptieonderzoek te willen openen naar King Power Group. De groep van CEO Vichai Srivaddhanaprabha zou veertien miljard baht (363 miljoen euro) voor de staat hebben achtergehouden. King Power Group is eigenaar van Premier League-club Leicester en tweedeklasser Oud-Heverlee Leuven.

Centraal in het onderzoek staat het akkoord dat King Power Group gesloten heeft met Suvarnabhumi, de belangrijkste luchthaven van Bangkok. Volgens de overeenkomst moet King Power 15 procent van zijn duty-free-inkomsten afstaan, maar in werkelijkheid zou het slechts om 3 procent gaan.

King Power is de eigenaar van Leicester, dat in 2016 verrassend de Premier League-titel veroverde. Afgelopen zomer nam het bedrijf uit Thailand ook Oud-Heverlee Leuven over. OHL komt dit seizoen uit in de Proximus League.