Jonge Duivels verdedigen dinsdag leidersplaats in Turkije

Brussel - De Belgische beloften werken dinsdag (15u) in Istanboel tegen Turkije hun zesde wedstrijd af in de voorronde van het EK 2019. Met 11 op 15 voeren de jonge Duivels (U21) hun groep aan.

Begin september troffen België en Turkije elkaar een eerste keer in Leuven. Het werd toen 0-0 aan Den Dreef. In datzelfde stadion trokken de jongens van bondscoach Johan Walem afgelopen donderdag nipt aan het langste eind tegen Cyprus. Pas in blessuretijd kon Leya Iseka de bevrijdende 3-2 scoren.

Met 11 punten uit vijf matchen leidt België in groep 6 voor Zweden (8 op 12), Cyprus (6 op 15) en Hongarije (5 op 9). Turkije (5 op 12) staat vijfde, voor hekkensluiter en zwakke broertje Malta (0 op 15). Nog dinsdagnamiddag speelt Cyprus gastheer voor Hongarije.

De volgende kwalificatiematch van België staat pas op 26 maart op het programma, thuis tegen Hongarije. Dan volgen nog duels in Malta (7 september), Hongarije (11 september) en Zweden (16 oktober).

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2019 in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.