Ex-GBA-ers (en Rode Duivels) steken hun ex-club een hart onder de riem

Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé hebben alle drie een verleden bij Germinal Beerschot. Met een videoboodschap wensten de drie Rode Duivels de nieuwe fusieclub, Beerschot Wilrijk, veel succes toe in 1B, de zogenaamde Proximus League. Een boodschap van onze Kielse Rode Duivels! Bedankt voor de mooie woorden @JanVertonghen, @thomasvermaelen en @mousadembele! #TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/RiCWehffrY — Beerschot Wilrijk (@beerschot_wlrk) November 13, 2017

Van het drietal haalde enkel Dembélé het eerste elftal van Germinal Beerschot. Hij kwam in totaal twintig keer in actie voor het Antwerpse team en scoorde daarbij één doelpunt. Op 18-jarige leeftijd werd hij naar Willem II getransfereerd. Vertonghen en Vermaelen verhuisden reeds op jonge leeftijd naar Ajax, de Nederlandse topclub waarvan Germinal Beerschot een satellietclub was. Zowel Vermaelen als Vertonghen debuteerden in het eerste elftal van Ajax.

Maar het drietal is zijn Antwerpse roots duidelijk nog niet vergeten. Ze maakten van hun samenzijn bij de nationale ploeg gebruik om een filmpje op te nemen en te richten aan Beerschot Wilrijk, de nieuwe fusieclub die ontstond na het faillissement van Germinal Beerschot. De nieuwe club rukte in no time op van eerste provinciale naar 1B waar het de eerste periodetitel won.

Naast het illustere drietal maken nog twee spelers met een GBA-verleden deel uit van de kern van de Rode Duivels. Ook Toby Alderweireld verhuisde als jeugdspeler van GBA naar Ajax. Radja Nainggolan verliet de club als 16-jarige op eigen initiatief en koos voor een Italiaans avontuur. Met succes! Zowel Nainggolan als Alderweireld hebben geblesseerd afgehaakt voor de Duivels en waren bijgevolg niet beschikbaar voor de opnames.