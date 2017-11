Het beste uit de Proximus League: heisa in Westerlo, pandoering voor Beerschot

Elke maandag schotelt Sportwereld in samenwerking met Proximus het beste uit de Proximus League voor. En daarbij opvallende beelden uit Westerlo, waar de match tegen Union een tijdlang werd stilgelegd na ongeregeldheden bij de thuisaanhang. Beerschot Wilrijk is de tweede periode in mineur begonnen. Tegen Cercle Brugge kreeg het al na 40 minuten vier goals om de oren.

Ook in de Stille Kempen kan het wel eens stormen. Boven ’t Kuipje heerste er dit weekend even windkracht 10 en dat had niet alleen met de sportieve malaise van Westerlo te maken. De wedstrijd tegen Union werd bij een 0-1-tussenstand na 75 minuten een tijdlang stilgelegd wegens ongeregeldheden bij de thuisaanhang.

Bij een hoekschop voor Westerlo kreeg Union-speler Thibaut Peyre een plastic bekertje met bier tegen het hoofd. De Franse verdediger ging nogal theatraal tegen de grond, scheidsrechter Ken Vermeiren aarzelde echter geen seconde om de spelers naar binnen te sturen.

Na een oponthoud van zeven minuten werd de wedstrijd hervat, maar daarmee was het brandje nog niet geblust. Westerlo-speler Daniel Christensen ging na het laatste fluitsignaal de confrontatie met de fans niet uit de weg en haalde demonstratief verhaal bij de fans achter doel.

Beerschot Wilrijk is de tweede periode in mineur begonnen. Tegen Cercle Brugge kreeg het al na 40 minuten vier goals om de oren. In de tweede helft keerde de rust weer, maar de Kielse Ratten konden toch geen vuist maken tegen Cercle. De 4-0 was dan ook de eindstand. Meteen een flinke knauw in het vertrouwen van de kampioen uit de eerste periode in 1B.

OH Leuven heeft haar eerste wedstrijd van de tweede periode in 1B niet kunnen winnen. Voor eigen volk geraakten de Leuvenaars niet voorbij Roeselare: 1-1. Esteban Casagolda had de thuisploeg nochtans in de achtste minuut al op voorsprong gebracht maar het leverde slechts een punt op na een ongelukkige owngoal van Nick Gillekens. Nochtans kon OHL rekenen op de opvallende , vocale steun van enkele Leicester-fans die hun Belgische zusterclub (enthousiast) kwamen aanmoedigen...

Lierse won dit weekend dan weer voor de vierde keer op rij. De Pallieters haalden het met 1-2 in Tubeke. Vlak voor rust haalde Laurent Binst neer in de zestien en de bal ging terecht op de stip. Camargo zette zich achter de bal en trapte de elfmeter tegen de netten: 0-1. Na tien minuten in de tweede helft stond het 0-2 voor de Pallieters. Yagan stuurde Binst richting doel en die schoof de bal onder Defourny door. In het slot scoorde de onvermijdelijke Stevance nog de 1-2, maar verder kwam Tubeke niet.