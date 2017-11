Typisch Italië: bondscoach krijgt volle laag voor cruciale WK-wedstrijd die de Azzurri historische reeks kan kosten

Het Italiaanse voetbal davert op zijn grondvesten. De Azzurri moeten vanavond winnen van Zweden om een plek op het WK in Rusland af te dwingen. Na de verloren heenwedstrijd werd al moord en brand geschreeuwd. De druk op bondscoach Giampiero Ventura is onmenselijk groot, maar vindt hij wel de oplossing?

Niemand hield echt rekening met een wereldkampioenschap voetbal zonder Italië, maar Zweden versloeg de Azzurri vorige week met 1-0 . De thuisploeg won dankzij een afgeweken schot maar trok vooral aan het langste eind door een overdosis inzet en mentaliteit. Zaken waarvoor de Italianen normalerwijze bekendstaan. Een probleem dat begint bij de bondscoach.

“Vanaf het moment dat we wisten dat Spanje in onze kwalificatiegroep zat, wisten we dat we play-offs moesten spelen”, aldus Ventura. “Niemand kan echt verrast zijn dat we hier beland zijn.” Een uitspraak die héél slecht viel in de laars van Europa. De malaise is zelfs zo erg dat zowel La Gazzetta dello Sport als La Stampa vandaag beweren dat Ventura ontslagen wordt ongeacht het resultaat...

De naam van Carlo Ancelotti duikt al op sinds het moment dat die ontslagen werd bij Bayern München en de Italiaan kreeg deze week de steun van ex-bondscoach Fabio Capello. “Hij heeft de juiste leeftijd, een heleboel ervaring en enkel dit soort job nog nodig om zijn carrière compleet te maken”, vertelde Capello aan Quotidiano Sportivo. Bovendien gaf Ventura zelf toe zijn toekomst te herbekijken als Italië er niet zou in slagen een WK-ticket af te dwingen.

Niet meteen de perfecte voorbereiding dus op de belangrijkste wedstrijd sinds de EK-kwartfinale tegen Duitsland. Toen startten de Azzurri overigens met een op papier veel minder indrukwekkend team in vergelijking met het jonge talent waarover Ventura beschikt in deze WK-barrages. De Azzurri hadden toen al België én Spanje geklopt, alvorens te verliezen met strafschoppen van Die Mannschaft.

Below is the Italy team that took Germany to penalties and beat Spain in Euro 2016. Arguably weaker on paper than this current Azzurri. Incredible what a coach can do, or not do for that matter. pic.twitter.com/e0clbzMhzS — Matteo Bonetti (@TheCalcioGuy) 11 november 2017

Juventus-legende Alessandro Del Piero hoopt dan ook dat Antonio Conte, de toenmalige bondscoach, en niet Ancelotti, snel zijn rentree maakt bij het Italiaanse nationale elftal. Dino Zoff lachte dan weer met de “harde kritiek” op Ventura. “Dit is echt niets”, aldus de legendarische doelman in La Stampa. “Ik heb wel wat erger meegemaakt in mijn carrière.” Voormalig Juventus- en Sampdoria-spits Gianluca Vialli uitte in Corriere della Sera zijn vertrouwen in de bondscoach maar deelde ook meteen een steek uit aan Ventura. “Zweden is een klassiek Scandinavisch team in een 4-4-2, komaan...”

Nu al kritiek op de opstelling

Tactiek, hét codewoord in het Italiaanse voetbal. Wie tactisch tekortschiet, kan het als coach en speler vergeten in de Serie A. Ventura werd als trainer van Torino geprezen voor zijn talent om het beste uit zijn jonge talenten te halen met offensief voetbal. Ventura wisselde daarvoor ook regelmatig van systeem. Zo speelde hij vaak zowel een 3-5-2 als een 4-4-2.

Bij de Azzurri wilde hij echter koste wat het kost een 4-2-4 installeren. Een systeem dat niet werkte tijdens de enkele pogingen van Conte en eigenlijk niet op het lijf geschreven is van de huidige spelersgroep. Tegen Spanje werd met die opstelling dan ook roemloos met 3-0 verloren… In Zweden koos Ventura opnieuw voor de 3-5-2 maar zonder succes. De bondscoach wil echter vasthouden aan zijn recept en zou ook in de terugwedstrijd voor die tactiek kiezen.

Questa la probabile formazione per #ItaliaSvezia



Siete d'accordo con le scelte di Ventura? pic.twitter.com/r6WzKF2g1u — Goal Italia (@GoalItalia) 13 november 2017

Uren voor de wedstrijd krijgt Ventura alweer een golf van kritiek over zich. Iedereen riep om de selectie van Jorginho, een vraag die de bondscoach beantwoordde door de Napoli-spelmaker eindelijk op te roepen. In Zweden bleef Jorginho echter 90 minuten op de bank en nu wordt hij waarschijnlijk meteen in de basis gedropt. Er zijn makkelijkere wedstrijden om je officiële debuut te maken. Ook het feit dat de grijze Marco Parolo opnieuw zou starten, is een doorn in het oog van vele analisten en fans.

Voorin zou Ventura kiezen voor Manolo Gabbiadini naast Ciro Immobile. Gabbiadini doet het redelijk bij Southampton maar staat vooral bekend als het toptalent dat het nooit maakte bij Juventus en Napoli. Een speler die meestal faalt onder druk. Bovendien startte hij nog maar één wedstrijd voor de Azzurri, een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta. Waarom mannen in vorm Lorenzo Insigne en Stephan El Shaarawy gepasseerd worden, is voor velen een groot raadsel.

Historische reeks

Wat misschien nog wel het meeste steekt in Italië, is het mogelijke einde aan een indrukwekkende historische reeks. Men koestert namelijk de hoop dat er een gevolg gebreid kan worden aan de reeks van WK-finales die startte in 1970. Sindsdien haalden de Azzurri telkens de finale. In 1970 verloren ze van Brazilië, in 1982 wonnen ze van West-Duitsland, in 1994 verloren ze van Brazilië en in 2006 wonnen ze van Frankrijk.

Wie goed kan rekenen, weet meteen dat men in Italië hoopt op een nieuwe finale in 2018. Die zou dan wel verloren moeten worden, maar dat nemen ze er op dit moment graag bij. Een WK missen is sowieso uit den boze voor de fiere Italianen. Ook al hebben ze bepaalde statistieken tegen. Slechts twee keer maakte een Europees team een achterstand goed in de play-offs. Slovenië in 2010 tegen Rusland en Frankrijk in 2014 tegen Oekraïne.

Maandag worden bijna 75.000 supporters verwacht in San Siro, waar de Squadra nog nooit een interland verloor. De Italiaanse kranten waren vandaag dan ook kort en krachtig:

Gazzetta dello Sport: “Alles of niets”

Corriere dello Sport: “Laten we gaan!”

Tuttosport: “Zitten en vliegen”