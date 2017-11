Rode Duivels gaan op zoek naar gastgezinnen

Brussel - Tijdens de Week van de Pleegzorg van 10 tot 19 november willen Pleegzorg Vlaanderen en Les familles d’Accueil het tekort aan pleeggezinnen voor kinderen onder de aandacht brengen. De Rode Duivels roepen daarom alle sportclubs op om spanddoeken van de campagne #minidevils op te hangen. “Help ons met de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen”, luidt de oproep.

Op de posters staan pleegkinderen die sterke gelijkenissen vertonen met enkele Rode Duivels. “Geef een kind tijdelijk een thuis. Word pleeggezin”, schrijven de spanddoeken van de zogenoemde minidevilscampagne.

“Samen met de Rode Duivels zijn we ook op zoek naar warme gezinnen voor kinderen die voor korte of lange tijd niet thuis kunnen wonen”, verklaart Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. “Zo’n zeshonderd kinderen wachten op een pleeggezin. Met de actie willen we ouders die hun eigen kinderen bij de sportclub inschrijven laten nadenken of ze als pleeggezin ook een meerwaarde kunnen zijn in het leven van een pleegkind. Daarom vragen we clubs een spandoek op te hangen naast de zijlijn of op de tribune.”

In Vlaanderen wonen op dit moment 5.238 kinderen of jongeren bij bijna 4.000 pleeggezinnen. In Wallonië en Brussel wonen op dit moment 4.700 kinderen en jongeren bij bijna 3.000 pleeggezinnen.

Meer info op http://www.minidevils.be/