Barragewedstrijden WK - Ierland kan in beslissend duel tegen Denemarken niet rekenen op doelman Elliot

De Ierse bondscoach Martin O’Neill kan voor de terugwedstrijd in de barrages om het WK van volgend jaar in Rusland geen beroep doen op keeper Rob Elliot. Het sluitstuk van Newcastle United heeft het oefencentrum van de nationale ploeg verlaten wegens trieste familie-omstandigheden.

Naar de juiste reden voor het onverwachte vertrek blijft het gissen. De kans bestaat alsnog dat Elliot morgen terugkeer maar bondscoach O’Neill heeft veiligheidshalve Colin Doyle als vervanger opgeroepen. Elliot zat zaterdag in Kopenhagen op de bank in de heenwedstrijd. Daarin kwamen beide teams niet tot scoren. De terugwedstrijd vindt dinsdagavond plaats in Dublin.

Ierland eindigde in zijn WK-kwalificatiegroep op de tweede plaats. Servië won de poule en pakte het rechtstreekse ticket voor Rusland.