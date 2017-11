Bondscoach Martinez: “Kritiek van De Bruyne was geen persoonlijke aanval”

Bondscoach Martinez heeft maandagnamiddag gereageerd op de kritiek van sterspeler Kevin De Bruyne. Die had zondag het tactisch systeem van de Rode Duivels in de oefeninterland tegen Mexico (3-3) in vraag gesteld.

“Ik beschouw de kritiek van Kevin niet als een persoonlijke aanval. Het was een eerlijke visie”, aldus Martinez. “Niet slecht bedoeld en niet respectloos. Integendeel. En november is de juiste periode om zoiets te doen als er iets op je maag ligt. Het is een open communicatie over hoe die eerste 45 minuten ziet. Ik heb ook met de andere spelers gesproken, maar het verschil is dat de anderen dat binnenskamers hielden en één speler zijn mening publiek maakt. Ik ben er niet boos over, maar dat zorgt er wel voor dat ik vandaag al deze vragen krijg. Ik zal het er met hem nog eens intern over hebben. Maar ik heb die info van de spelers nodig om vooruit te gaan. Kevins mening is waardevol. Zijn frustratie is normaal. Hij is een winnaar. Dat wil ik ook: altijd winnen. ”

Over de inhoud van de kritiek - dat de Rode Duivels nog steeds geen goed tactisch systeem hebben - had Martinez het volgende antwoord. “Tactisch zijn we inderdaad nog niet klaar. Maar we hebben nog zeven maanden om dat in orde te brengen. En tegen het WK zullen we klaar zijn. Ik wou de oefeninterland tegen Mexico gebruiken om spelers uit te testen. We zitten nu in een periode waarin ik zaken moet uitproberen. We zouden tegen makkelijke tegenstanders kunnen oefenen, maar dan weet je niet wat je zwakke punten zijn. Ik wil in deze oefenwedstrijd zo veel mogelijk zwaktes blootleggen. Om uiteindelijk tegen het WK een betere balans, meer structuur in het elftal te krijgen. Mexico was een ploeg die de bal wou hebben, die zijn we niet tegengekomen in onze WK-voorronde. Mexico had een andere voetbalstijl. Kevin is gefrustreerd over die eerste 45 minuten tegen Mexico. Maar dat wil niet zeggen dat ik nu plots mijn systeem ga aanpassen.”

De Bruyne hekelde zondag het feit dat de Rode Duivels te veel teren op het individuele talent en te weinig op tactiek. “Talent is essentieel. We moeten dat niet ontkennen. Maar nu moeten we dat talent combineren met tactiek. Het ene is niet tegengesteld aan het andere. Ik wil ook niet afhangen van 11 spelers. We hebben op de voorbije toernooien gezien dat je meer spelers nodig hebt.”

Dinsdag wordt 2017 voor de Rode Duivels afgesloten met een oefeninterland in Brugge tegen Japan. “Japan is een sterk land, dat ook gekwalificeerd is voor het WK. Ik verwacht een dynamische tegenstander met veel techniek. Een héél andere ploeg dan Mexico. Het wordt opnieuw een heel andere test dan tegen Mexico en we gaan opnieuw enkele dingen uitproberen. Zo zal Mignolet bijvoorbeeld 90 minuten spelen. En zijn Kabasele en Vertonghen speelklaar. Ik wil opnieuw zo veel mogelijk spelers gebruiken. Of Lukaku opnieuw zal starten? Dat hangt af van de laatste training. Dat hij met 30 goals nu gedeeld topschutter is, is een monumentale prestatie. We kijken uit naar het moment dat hij het record verbreekt. Belangrijk om af te sluiten met een goede prestatie. Vol stadion, een jaar afsluiten.

Thomas Meunier: “Kevin zegt wat hij denkt”

Ook rechterflankspeler Thomas Meunier sprak maandag met de pers. Hij heeft geen problemen met de kritiek van De Bruyne. “Kevin zal de kwaliteiten van de groep niet in twijfel trekken. Dat hij dat in de pers doet? Kevin is eerlijk en rechtuit. Hij zegt wat hij denkt. Het is interessant om zo’n karakters in de groep in te hebben. Het is beter dat hij het nu zegt dan op het WK. Ik hoop dat hij er met de coach over gepraat heeft vooraleer hij naar de pers is geweest.”

“Ik heb Kevin nog niet persoonlijk gesproken, maar iedereen heeft zijn mening. We moeten alles bespreekbaar maken. Het is voor onze ploeg belangrijk dat we verschillende systemen kunnen spelen. Of dat nu met drie of met vier achterin is. De tactiek is de verantwoordelijkheid van de coach. Als daar zorgen over zijn, moet hij die oplossen en de spelers moeten dat zo goed mogelijk uitvoeren. Voor mij is de tactiek goed. De 3-4-3 is het beste systeem. De grootste zorg voor mij is dat het blok goed staat bij balverlies. We hebben het verschil gezien. Dit systeem is het beste wat België kan spelen. Maar dan moeten de spelers op het veld genoeg de tactische richtlijnen volgen. We slikten drie tegengoals, dat is veel. We hebben defensieve fouten gemaakt, maar er waren veel afwezigen. Om dan die automatismen te creëren, dat is moeilijk.”

De interland van dinsdag tegen Japan wordt gespeeld in Brugge. Meunier (ex-Club) is blij om nog eens in het Jan Breydelstadion te zijn. “Tof. Het is een jaar en half geleden sinds mijn transfer naar PSG. Ik ben even gaan kijken in de kleedkamer , maar alles is nog hetzelfde. Ik heb even op m’n plaats gezeten, naast kapitein Simons.”

