Australië kan rekenen op talisman Tim Cahill om poort naar WK open te trappen

Goed nieuws voor voetbalminnend Australië. Tim Cahill geraakt fit voor de allesbeslissende return van de intercontinentale play-offs om een ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland. De 37-jarige goalgetter miste zaterdag met een blessure de doelpuntenloze heenwedstrijd tegen Honduras in San Pedro Sula.

Cahill, topscorer aller tijden van Australië met vijftig doelpunten, moest door een enkelblessure verstek laten gaan voor de heenmatch. De terugwedstrijd staat woensdag in Sydney op de agenda. Australië was op de laatste drie toernooien aanwezig, en bereikte in 2006 in Duitsland de achtste finales. Tegenstander Honduras mikt op een vierde WK-deelname.