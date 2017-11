Drie hooligans van Club Brugge aangehouden voor rellen na Club Brugge-Antwerp

Brugge - Drie hooligans van Club Brugge zijn door de onderzoeksrechter aangehouden voor hun rol in de rellen na Club Brugge-Antwerp. De relschoppers zorgden voor heel wat schade aan woningen en voertuigen.

Op 22 oktober kwam het na de voetbalwedstrijd Club Brugge-Antwerp tot zware rellen op de Gistelse Steenweg in Sint-Andries Brugge. De politie werd bekogeld met allerhande projectielen waardoor maar liefst twaalf politiemensen verwondingen opliepen.

Camerabeelden van helikopters

Om de daders te identificeren werden de beschikbare camerabeelden van de helikopter van de federale politie grondig geanalyseerd. De speurders maakten ook gebruik van de beelden die door omwonenden en getuigen aan de Brugse politie bezorgd werden. “Op die manier kon de betrokkenheid van de drie verdachten met 100 procent zekerheid aangetoond worden”, aldus procureur Yves Segaert-Vanden Bussche.

De drie verdachten werden maandagochtend door de politie opgepakt. Ondertussen zijn ze alle drie aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om West-Vlamingen die tot de harde kern van Club Brugge behoren. Björn F. (35) uit Oostkamp is bovendien een van de hoofdverdachten in het onderzoek naar de vechtpartij na de wedstrijd Club Brugge-Napoli.

Vernielen bekend autootje

De tweede verdachte werpt zich de jongste twee jaar steeds meer op als een risicosupporter. Brian V. (23) werd al enkele keren gesanctioneerd voor inbreuken op de Voetbalwet. Momenteel ondergaat de Roeselarenaar een autonome probatiestraf. Net als F. wordt hij nu verdacht van bendevorming, opzettelijke slagen aan politieambtenaren en gewapende weerspannigheid in bende. Kevin D. (30) tenslotte werd aangehouden voor bendevorming, weerspannigheid in bende en vernieling. De Zedelgemnaar zou verantwoordelijk zijn voor het vernielen van het autootje van een mindervalide schoenmaker. In de nasleep van de rellen hield Club Brugge een crowdfunding om dat slachtoffer te vergoeden.

Vrijdag zal de raadkamer in Brugge beslissen of de drie verdachten langer in de gevangenis moeten blijven. Het onderzoek naar de feiten blijft uiteraard lopen. “Het is onze intentie om zoveel mogelijk betrokkenen bij de rellen te identificeren en te vervolgen, zodat zij voor hun wangedrag passend kunnen bestraft worden en alle benadeelden een vordering tot schadeloosstelling zullen kunnen instellen tegen de verantwoordelijken”, klinkt het bij het parket.

