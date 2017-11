Bondscoach Serneels selecteert 25 Red Flames voor herfststage

Brussel - Ives Serneels, de bondscoach van de Belgische voetbalvrouwen, heeft maandag zijn 25-koppige selectie bekendgemaakt voor de herfststage van 21 tot 26 november in het Belgian Football Center in Tubeke. Op het programma staat onder meer een dubbele confrontatie tegen Rusland.

In vergelijking met de twintig Red Flames voor de WK-kwalificatiewedstrijden thuis tegen Roemenië (3-0) en in en tegen Portugal (0-1) zijn Lore Vanschoenwinkel, Jassina Blom, Tine Schryvers, Ella Van Kerkhoven en Sarah Wijnants er opnieuw bij.

Silke Vanwynsberghe, Chloé Vande Velde en Kassandra Missipo vallen opnieuw uit de A-kern, maar zijn wel opgenomen in de lijst met “high potentials”. Dat zijn veertien jonge speelsters die niet tot de A-kern gerekend worden, maar wel mee op stage mogen. “De bondscoach maakt van deze stage gebruik om talentrijke speelsters die op de rand van een selectie staan van dichtbij op te volgen”, licht Brecht Schelstraete van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) toe.

De Red Flames staan met 9 op 9 gedeeld aan de leiding in hun kwalificatiepoule voor het WK van 2019 in Frankrijk. Op de volgende speeldag, die begin april 2018 op de agenda staat, ontvangen de Belgen Portugal. De Belgische voetbalvrouwen werken tijdens de herfststage twee niet-officiële trainingsduels af tegen Rusland op donderdag 23 en zaterdag 25 november in Tubeke.

Selectie:

Doelvrouwen: Nicky Evrard (FC Twente/Ned), Diede Lemey (AGSM Verona/Ita), Justien Odeurs (USV Jena/Dui)

Verdediging: Maud Coutereels (Rijsel/Fra), Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Charlotte Tison (Anderlecht), Davina Philtjens (Ajax/Ned), Nicky Van den Abbeele (Ajax/Ned), Ella Van Kerkhoven (Anderlecht), Lore Vanschoenwinkel (KRC Genk), Aline Zeler (Anderlecht)

Middenveld: Julie Biesmans (Bristol City/Eng), Tine De Caigny (Anderlecht), Lenie Onzia (Anderlecht), Sarah Wijnants (Anderlecht)

Aanval: Jassina Blom (FC Twente/Ned), Janice Cayman (Montpellier/Fra), Jana Coryn (Rijsel/Fra), Yana Daniëls (Bristol City/Eng), Tine Schryvers (Kristianstads/Zwe), Elke Van Gorp (Anderlecht), Davinia Vanmechelen (KRC Genk), Lola Wajnblum (Standard), Tessa Wullaert (VfL Wolfsburg/Dui)

High potentials:

Silke Vanwynsberghe, Chloé Vande Velde, Kassandra Missipo, Mariam Abdulai Toloba, Yuna Appermont, Anais Bey Temsamani, Elena Dhont, Celien Guns, Isabelle Iliano, Lisa Lichtfus, Marie Minnaert, Shari Van Belle, Jody Vangheluwe en Ella Vierendeels