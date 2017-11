Panini-album Football Pro League 2018 ligt in de rekken

Brussel - Het verzamelalbum “Football Pro League 2018” van Panini België ligt sinds maandag in de rekken. Verzamelaars kunnen voor deze 46e editie op jacht gaan naar 378 stickers van alle zestien ploegen uit de Jupiler Pro League 2017-2018 en de acht ploegen uit de Proximus League (1B).

Panini licht alle ploegen die vorig seizoen Play-Off 1 speelden uit en plaatst per team één speler in de spotlights. “Ook geven we van elk PO 1-team een grote groepsfoto (4 stickers). Details over de stadions, spelers en hun bestuur komen natuurlijk ook uitvoerig aan bod”, meldt Panini België in een persbericht.

“Voor de teams die vorig seizoen in Play-Off 2 speelden, starten we met een individuele presentatie van alle spelers. Datum, budget en oprichting van de club en ook de naam en capaciteit van het stadion worden toegelicht. We eindigen met een beknopte voorstelling van 1B. Hier tonen we telkens de trainer, zijn beste 11, stamnummer, naam en capaciteit van het stadion.”

“Dit album is een absolute must voor elke verzamelaar, groot of klein. Een onmisbaar werkmiddel om alle wedstrijden te kunnen volgen of alles te weten te komen over elke speler die in de Belgische eerste of tweede klasse speelt”, klinkt het nog.

Panini voegt voor de verzamelaars ook een leuke verrassing toe aan elk zakje stickers. “Een kraskaart waarmee je gratis stickerzakjes kunt winnen en die je in de deelnemende krantenwinkels kunt inwisselen.”