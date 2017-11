Topspits Real Madrid doet boekje open over José Mourinho: “Hij verloor mijn respect toen hij me een kat noemde”

José Mourinho was tussen 2010 en 2013 trainer van Real Madrid, maar kon in die drie jaar niet echt overtuigen in de Spaanse hoofdstad. Hij leidde Real maar naar één titel en twee bekerzeges, maar dat lag volgens ‘The Special One’ vaak aan de kwaliteit van zijn spelers. Toen eerste keuze Gonzalo Higuain geblesseerd was, moest Mourinho beroep doen op een jonge Karim Benzema. “Als de hond er niet is, moet ik het met een kat doen”, zo vergeleek Mourinho zijn beide spitsen. En dat schoot bij Benzema in het verkeerde keelgat.

De Franse spits Karim Benzema (29) kwam terug op zijn periode bij Real Madrid onder Mourinho in het Franse programma Canal+ Football Club. “Ik had in het begin een goede relatie met José Mourinho, maar hij deed enkele uitspraken die er over waren. Ik heb hem dat ook gezegd”, doelde Benzema op een bekende uitspraak van Mourinho over katten en honden.

Toen Gonzalo Higuain geblesseerd was, vertelde Mourinho namelijk een vreemde parabel aan de pers: “Als je geen hond hebt om te gaan jagen, dan moet je op jacht gaan met een kat. Dat is niet hetzelfde. Je zal misschien ook wel wat vangen, maar minder dan met een hond.”

“Ik denk dat hij dat op dat moment wel amusant vond, maar ik verloor mijn respect voor hem toen hij dat zei. Ik heb hem dat ook gezegd, we zaten daarna een uur samen”, aldus Benzema bij Canal+ Football Club. “Ik zei hem dat hij mij moest respecteren als voetballer. Sindsdien heeft hij het niet meer over honden of katten gehad. Ik ben misschien wel een timide persoon, maar ik wil niet uitgelachen worden.”