Meunier niet akkoord met De Bruyne: “Systeem is wel goed, maar iedereen moet de richtlijnen volgen”

Thomas Meunier is het niet eens met de analyse die Kevin De Bruyne na de oefeninterland tegen Mexico had gemaakt. De Bruyne stelde zich openlijk vragen over de tactiek van bondscoach Martinez, Meunier kaatst de bal terug naar de spelers.

Het gespreksonderwerp op maandag bij de Rode Duivels was de kritiek van Kevin De Bruyne na België - Mexico. “Met deze tactiek redden we het niet op het WK”, aldus De Bruyne. Meunier is toch een iets andere mening toegedaan dan De Bruyne. De speler van Paris Saint-Germain heeft het ideale profiel om op de rechterflank te spelen in de 3-4-3 van Roberto Martinez en ziet – mede daardoor – geen tactisch probleem.

“Kevin zal de kwaliteiten van de groep niet in twijfel trekken. Dat hij dat in de pers doet? Kevin is eerlijk en rechtuit. Hij zegt wat hij denkt. Het is interessant om zo’n karakters in de groep in te hebben. Het is beter dat hij het nu zegt dan op het WK. Ik hoop dat hij er met de coach over gepraat heeft vooraleer hij naar de pers is geweest.”

“Ik heb Kevin nog niet persoonlijk gesproken, maar iedereen heeft zijn mening. We moeten alles bespreekbaar maken. Het is voor onze ploeg belangrijk dat we verschillende systemen kunnen spelen. Of dat nu met drie of met vier achterin is. De tactiek is de verantwoordelijkheid van de coach. Als daar zorgen over zijn, moet hij die oplossen en de spelers moeten dat zo goed mogelijk uitvoeren. Voor mij is de tactiek goed. De 3-4-3 is het beste systeem. De grootste zorg voor mij is dat het blok goed staat bij balverlies. 11 spelers moeten samen aanvallen en verdedigen. We hebben het verschil gezien. Dit systeem is het beste wat België kan spelen. Maar dan moeten de spelers op het veld genoeg de tactische richtlijnen volgen. We slikten drie tegengoals, dat is veel. We hebben defensieve fouten gemaakt, maar er waren veel afwezigen. Om dan die automatismen te creëren, dat is moeilijk.”

De interland van dinsdag tegen Japan wordt gespeeld in Brugge. Meunier (ex-Club) is blij om nog eens in het Jan Breydelstadion te zijn. “Tof. Het is een jaar en half geleden sinds mijn transfer naar PSG. Ik ben even gaan kijken in de kleedkamer , maar alles is nog hetzelfde. Ik heb even op m’n plaats gezeten, naast kapitein Simons.”

