Belgische min 18-jarigen lijden 4-1 nederlaag tegen Nederland

De Belgische min 18-jarigen hebben maandag in het Spaanse Murcia in een vriendschappelijke voetbalinterland met 4-1 verloren van Nederland. Bij de rust was het 2-1.

De jongens van coach Wesley Sonck kwamen al in de eerste minuut op voorsprong via Ibrahim Kargbo, maar de Nederlanders namen snel over. Aboukhlal zorgde er met twee doelpunten (6e en 25e) voor dat onze noorderburen met een voorsprong de kleedkamers in konden. Net voor rust werden de jonge Duivels ook nog eens tot tien herleid door een rode kaart voor Shawn Adewoye. In de tweede periode werd de numerieke meerderheid uitgebuit door Familio-Castillo (75e) en El Bouchataoui (88e).

De wedstrijd was de laatste van een vriendschappelijk vierlandentoernooi. Donderdag wonnen de Belgen met 3-0 van Ierland, zaterdag speelden ze 1-1 gelijk tegen Tsjechië.