Bondscoach Japan ziet mogelijkheden tegen Rode Duivels: “Veel individuele kwaliteiten, maar nog niets gewonnen”

De Japanse bondscoach Vahid Halilhodzic blikte maandag in Brugge vooruit op het vriendschappelijk duel tegen de Rode Duivels. “Het wordt voor ons een belangrijke test tegen één van de beste elftallen van de wereld”, verklaarde hij.

Helemaal overtuigd van de sterkte van het Belgische team is de 65-jarige Bosniër nochtans niet. “Als je hun individuele kwaliteiten bekijkt, kan je niet anders dan vaststellen dat het een ijzersterke selectie is, één van de vier of vijf beste van de wereld. Maar om ook een sterk team te vormen, is er meer nodig. De spelers moeten complementair zijn. Ik weet niet wat er precies schort in hun groep. Er wordt al jaren over deze Belgische ploeg gepraat, maar ondanks de individuele kwaliteiten werd er nog niets gewonnen.”

“In één en dezelfde match kunnen de Belgen tien tot vijftien minuten op een ontzettend hoog niveau spelen, om daarna een complete inzinking te kennen. Ze kunnen eender welk elftal verslaan, maar kunnen ook van een klein ploegje verliezen. Ik heb begrepen dat er wat polemiek ontstaan is na hun laatste interland (3-3 tegen Mexico). Ze zullen daardoor misschien extra geprikkeld zijn en tegen ons een ander gelaat willen tonen. We zijn op onze hoede.”

Foto: Photo News

Weinig aanpassingen

Zelf zal Halilhodzic weinig wijzigen aan tet team dat vrijdag vorige week 1-3 verloor tegen Brazilië. “Misschien twee of drie nieuwe namen. Ik kan het alleszins niet maken om tegen een team als België tien andere spelers gaan op te stellen. Of we hoog of minder hoog druk gaan zetten, kan je op voorhand niet beslissen. Dat hangt vooral van de tegenstander af. Hoog druk zetten is natuurlijk mooi, maar dan moet iedereen zijn taak perfect uitvoeren. Een team als Brazilië of België kan er ontzettend snel uitkomen.”

Op het WK van 2014 leed Halilhodzic als bondscoach van Algerije een 2-1 nederlaag tegen België. “Die wedstrijd hadden we moeten winnen. Tot de 70e minuut stonden we voor. Daarna zijn we te ver teruggezakt en daar kon België van profiteren. De stress sloeg toe en we verloren de controle over het spel.”