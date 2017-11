Reviewcommissie eist vervolging van Cercle-verdediger Jérémy Taravel

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag op basis van de tv-beelden van de vijftiende speeldag in de Proximus League (1B) beslist Jérémy Taravel te laten vervolgen door het Bondsparket. De verdediger van Cercle Brugge verschijnt volgende week dinsdag voor de Geschillencommissie voor het Profvoetbal.

Taravel wordt vervolgd voor een fase in minuut negen van de thuiswedstrijd tegen Beerschot Wilrijk (4-0). In diezelfde minuut opende Xavier Mercier de score. Uit diezelfde wedstrijd in het Jan Breydelstadion nam de Reviewcommissie twee fases met hoofdrolspelers Crysan (Cercle) en Hernan Losada (Beerschot Wilrijk) onder de loep, maar zij hoeven geen schorsing te vrezen.