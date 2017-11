Spionage op het hoogste niveau: zette Australië drone in om WK-tegenstander in barrages te bespioneren?

Deze week worden de laatste WK-tickets uitgedeeld. Niet alleen in Europa, woensdag maken Australië en Honduras onder elkaar uit wie naar het WK in Rusland mag. De heenmatch eindigde verrassend op 0-0, dus blijft het razend spannend in de terugmatch. Al betichten de Hondurezen Australië van onfrisse praktijken: tijdens een gesloten trainingssessie kreeg Honduras het gezelschap van een opvallende drone...

De Hondurese voetbalbond zette de beelden zelf op Twitter. “Australië bespioneert onze training, dit voorval zorgde voor irritatie tijdens onze trainingssessie”, zette de Hondurese voetbalbond als bijschrift bij het filmpje. Of het echt om spionage van Australië gaat, of gewoon een drone van een local gaat, is niet geweten. Woensdag vanaf 10u Belgische tijd weten we of de mogelijke spionage iets heeft uitgehaald...