COMMENTAAR. Tegen Japan moeten alle Rode Duivels spelen in dienst van de Grote Vier

Na de teleurstellende 3-3 tegen Mexico wordt de ­oefeninterland tegen Japan geen plezierduelletje. De verklaringen over tactisch geknoei van sleutelspeler Kevin De Bruyne zinderen vanavond in Brugge ongetwijfeld na. Vooral bij bondscoach Roberto ­Martinez, die nog wordt ­gesteund door de bondstop, maar ernstig moet nadenken over een aanpassing van zijn spelwijze in dienst van de Grote Vier.