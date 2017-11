Gevallen godenkind Januzaj hoopt op eerste minuten sinds 2014: “Ik heb de kwaliteiten om één van de besten te zijn”

Spreken doet hij niet vaak en spelen tot voor dit seizoen ook niet. Maar nu is Adnan Januzaj (22) terug. Als voetballer bij Real Sociedad én als international bij de Rode Duivels. Vanavond hoopt hij op zijn eerste speelkans sinds een invalbeurt van één minuut in de EK-kwalificatiematch van 16 november 2014 tegen Wales. “Mijn selectie komt op het juiste moment. Ik ben weer op het niveau dat iedereen van mij verwacht.”

Een groep van vier jongemannen loopt het Crowne Plaza-hotel in Diegem binnen. Eén van hen is Adnan Januzaj, twee anderen zijn een neef, de vierde is een vriend-profvoetballer. Dankzij de selectie van ...