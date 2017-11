Vadis Odjidja denkt na halfjaar al aan vertrek bij Olympiakos na inbraak

Vadis Odjidja (foto) vertrekt mogelijk weer na amper een halfjaar bij de Griekse landskampioen Olympiakos. De 28-jarige Belg heeft te kennen gegeven dat hij ernstig vreest voor de veiligheid van zijn gezin na een inbraak in zijn huis.

Zaterdagvoormiddag was Odjidja het slachtoffer van een inbraak in zijn woonst in Athene. Daarbij werden juwelen en cash geld ontvreemd. De speler, zijn vriendin en hun vijf maanden oude dochtertje waren op dat moment niet thuis.

Het materiële verlies is groot, de inbraaksporen waren stuitend, maar de emotionele schade blijkt toch het grootst. Odjidja is hard geschrokken, zeker omdat hij niet de enige speler was bij wie de dieven langsgingen. Enkele weken geleden was er ook al een poging tot inbraak bij ploegmaat Silvio Proto. Het lijkt erop dat vooral de buitenlandse spelers van Olympiakos het doelwit zijn. Zijn familie heeft te kennen gegeven dat ze vrezen voor hun veiligheid en dat een vertrek misschien onvermijdelijk is. Odjidja is daar niet doof voor en zal straks zijn opties afwegen.

Onbetwiste titularis

Sportief is dat geen gemakkelijke beslissing. Odjidja, vorig seizoen verkozen tot Speler van het Jaar bij Legia Warschau, werd deze zomer gekocht op voorspraak van Besnik Hasi, toen nog trainer bij Olympiakos. Hij tekende voor drie seizoenen, groeide uit tot een onbetwiste titularis en zit nu aan één goal en twee assists. Olympiakos speelt bovendien Champions League. Maar de veiligheid van zijn gezin staat voorop. Bij Olympiakos spelen nog drie Belgen: Bjorn Engels, Silvio Proto en Guillaume Gillet. Voorlopig wijst niets erop dat zij Odjidja’s voorbeeld willen volgen.