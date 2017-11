Duchâtelet zet er een punt achter: STVV komt in Japanse handen

DMM.com wordt vanaf 1 januari 2018 eigenaar van STVV. Roland Duchâtelet, die eerder al 20 procent van de aandelen verkocht aan het Japanse onlinebedrijf, bereikte de voorbije dagen een akkoord om de club helemaal van de hand te doen. De deal zal nog deze week officieel gemaakt worden. Duchâtelet zet zo een punt achter zijn Belgische voetbalactiviteiten.

Al in juni streek een eerste delegatie van het Japanse internetbedrijf DMM (Digital Media Market) neer op Stayen. De Japanners namen toen 20 procent van de aandelen over van Duchâtelet en begonnen de club uitgebreid door te lichten. Toen al was duidelijk dat de ondernemer zinnens was de club compleet van de hand te doen. En nu, op een moment dat STVV in de top zes staat, nog volop meedoet voor Play-off 1 en er dus sportieve hoogconjunctuur heerst, wordt de volledige overname een feit. DMM koopt ook de overige 80 procent van de aandelen en wordt vanaf 1 januari 2018 volledig eigenaar. Duchâtelet stapt opzij en behoudt geen enkele functie binnen STVV.

Geheimzinnige miljonair

Hoofdaandeelhouder Duchâtelet had zijn zitje in de raad van bestuur van de club al eerder afgestaan aan de jonge Japanner Yusuke Muranaka, straks hoogstwaarschijnlijk de nieuwe voorzitter op Stayen. De huidige voorzitter, Marieke Höfte, zal sowieso moeten plaatsruimen. Muranaka is trouwens niet de topman van DMM, die eer is weggelegd voor multimiljonair Takashitsukasa ‘Keishi’ Kameyama, zo geheimzinnig dat er zelfs op het internet nergens een foto van hem circuleert. De kans dat Kameyama ooit zelf naar Sint-Truiden ­afreist, lijkt zo goed als nihil.

De laatste maanden doken naast doorlichter Andrei Pinto (een Braziliaanse Japanner) en beloftencoach Masahiro Shimoda al meer en meer Japanners op in de wandelgangen van Sta­yen, vaak piepjonge medewerkers van DMM. Enkelen van hen zullen een functie krijgen binnen de club. CEO Philippe Bormans en zijn team moeten voorlopig echter niet vrezen: (haast) iedereen zal zijn job kunnen behouden, zeker in eerste instantie.

Hoeveel DMM precies voor STVV betaalt, is een goedbewaard geheim. We weten wel dat de Japanners van plan zijn het sportieve budget van STVV (nu 5,5 miljoen euro) op te krikken. Er wordt ook een instroom van Japanse talenten verwacht.

Vraag is: waarom doet Roland Duchâtelet STVV volledig van de hand en zijn andere buitenlandse clubs niet? Tot op heden is hij namelijk ook nog eigenaar van Charlton Athletic, Carl Zeiss Jena en Alcorcon. De reden lijkt simpel: voor STVV werd een goede prijs geboden. Ook de andere clubs zullen binnen een relatief korte tijdsspanne verkocht worden, want Duchâtelet is wel degelijk voetbalmoe. Het blijft alleen wachten tot ook voor de andere teams de juiste overnemer (lees: de juiste prijs) gevonden wordt.

Voor alle duidelijkheid: de nv Stayen blijft wel in handen van Duchâtelet. Het stadion, waaraan momenteel een nagelnieuwe tribune wordt gebouwd, verhuist dus niet mee naar DMM. De Japanners zullen dus een huurprijs moeten ophoesten om STVV op Stayen te laten spelen.