Nieuwe Anderlecht-spits sluit vroegtijdig vertrek niet uit, extra congé voor Teodorczyk

In Frankrijk wordt steeds meer gezegd dat Anderlecht-huurling Robert Beric in januari terugkeert naar zijn moederclub St-Etienne. “Een terugkeer in ja­nuari kan”, aldus zijn makelaar Amir Ruznic. “Maar zover zijn we nog niet. Robert wil zijn kans nog grijpen. Pas rond Nieuwjaar maken we de balans op.”

Misschien krijgt Beric wel kansen tegen Moeskroen en Kortrijk, want dan is Lukasz Teodorczyk geschorst. Teo was gisteren ook niet op training. Terwijl de niet-internationals zich in het zweet werken, kreeg de Pool extra vrijaf om zijn hoofd leeg te maken. Vanhaezebrouck hoopt dat hij zo zijn vormcrisis overwint.