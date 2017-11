Minstens drie wijzigingen en met een ander systeem: zo spelen de Rode Duivels tegen Japan

Roberto Martinez zal het elftal in vergelijking met Mexico op enkele plaatsen veranderen. De bondscoach kondigde dan ook al drie wijzigingen aan: Simon Mignolet (foto), Chris­tian Kabasele en Jan Vertonghen komen in de basis. Dat betekent dat Courtois, Boyata en Ciman op de bank starten.

Ook in de rest van de ploeg mogen wat wijzigingen worden verwacht, zo komt Witsel niet aan de aftrap. Maar daar wilde de bondscoach niets over kwijt. De fitheid van ­Hazard en Lukaku wordt bekeken. Er zal ook in een ander tactisch ­systeem worden gespeeld, wellicht met vier achteraan.

Vermoedelijke opstelling België: Mignolet, Meunier, Kabasele, Vertonghen, Vermaelen, Defour, De Bruyne, Dembélé, Mertens, Origi, Hazard

Invallers: Courtois, Casteels, Sels, Boyata, Ciman, Dendoncker, J.Lukaku, Tielemans, Witsel, Chadli, Mirallas, T. Hazard, R. Lukaku, Depoitre, Januzaj

Vermoedelijke opstelling Japan: Kawashima, Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, Yamaguchi, Hasebe, Ideguchi, Asano, Osako, Haraguchi

Invallers: Kubo, Inui, ­Morioka, Sugimoto, Endo, Shoji, Higashiguchi, Kurata, G. Sakai, Kurumaya, ­Miura, Koroki, Nishikawa, Nagasawa