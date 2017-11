Italië in tranen na pijnlijke uitschakeling, sportkranten zijn snoeihard en roepen om revolutie

De Laars huilt! Het doelpuntloze gelijke spel tegen Zweden volstond maandagavond niet om de trotse Azzurri naar het WK volgend jaar in Rusland te loodsen. Wat niemand voor mogelijk hield, is gebeurd: Italië mist voor het eerst sinds 1958 het grootste voetbaltoernooi.

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) zal woensdag “een grondige analyse van de WK-kwalificatiecampagne maken en knopen doorhakken”.

Dat heeft FIGC-voorzitter Carlo Tavecchio dinsdag gezegd, daags na de pijnlijke uitschakeling van Italië in de barrages om het WK van volgend jaar in Rusland. “Deze uitschakeling heeft ons diep geraakt en we zijn enorm ontgoocheld”, verklaarde Tavecchio. “Het is een sportieve mislukking die om oplossingen vraagt en daarom heb ik morgen (woensdag, nvdr.) een vergadering op de planning gezet. We moeten een analyse maken en bepaalde toekomstgerichte keuzes nemen.”

Verwacht wordt dat de Italiaanse bond een beslissing zal nemen over bondscoach Giampiero Ventura. Het hoeft geen betoog dat het hoofd van de 69-jarige trainer na de voortijdige exit op het kapblok ligt. “Of ik bondscoach blijf hangt niet van mij af”, reageerde Ventura na de wedstrijd. “Mijn geest is nu ook niet rijp om een beslissing te nemen. Ik ga samenzitten met de bond, en zal zeggen wat ik te zeggen heb. Ik zal luisteren en elke beslissing aanvaarden.”

In afwachting is de Italiaanse pers niet mals:

“Iedereen buiten, tijd voor een revolutie”, titelt de Corriere dello Sport in haar editoriaal. De frustratie zit diep bij de hoofdredactie die zich afvraagt hoe het mogelijk is dat trainer Giampiero Ventura nog steeds niet de handdoek heeft geworpen en tegelijkertijd vanuit de federatie nog steeds zijn ontslag niet heeft gekregen. “We zijn afgezakt naar de B-groep van het mondiale voetbal”, klinkt het in een verdere analyse.

Over de wedstrijd zelf zijn de Italiaanse commentatoren kort. Italië kreeg de kansen, mocht een strafschop claimen maar had in de eerste helft even goed een penalty tegen zich gefloten kunnen krijgen na handspel van Darmian.

“Het is over en uit”, schreef de Gazzetta dello Sport op de voorpagina. “We moeten gaan nadenken over wat we kunnen doen in juni: een concert bezoeken, de bioscoop, een festival... Alles beter dan Zweden zien voetballen op het WK. Dat is te pijnlijk.”

De befaamde sportkrant liet zich ook inspireren door Bijbelse toestanden. “Italië, dit is de apocalyps. We liggen uit het WK”, luidt de titel van het wedstrijdverslag. De quote van de verguisde bondscoach Ventura wordt ook breed uitgesmeerd. “Italianen, vergeef het mij”, is de pathos nooit veraf. Ook hier wordt de oorzaak van het falen duidelijk in de schoenen van de coach geschoven die vertikte om Insigne in te brengen.

“De azuurblauwe ramp is een feit”, refereerde La Stampa aan het traditionele blauw waarin de Italiaanse ploeg meestal optreedt. “Zo veel teleurstelling en zo veel ergernissen. De opwinding is voorbij en het is tijd dingen bij naam te noemen. Zweden gaat naar het WK in Rusland en dat is terecht. De nacht boven San Siro was pikzwart.”

La Stampa is ook klaar met de bondscoach Giampiero Ventura. “Laten we meteen afscheid nemen van Ventura, hem bedanken en dan zo snel mogelijk vergeten hoe hij de ploeg geleid heeft.”

Foto: rr

Buitenlands leedvermaak

In het buitenland wordt de uitschakeling van Italië ook als groot nieuws beschouwd. ‘Slecht voor het WK, goed voor ons’, titelt de Duitse sensatiekrant Bild die de kansen van de Mannschaft met een ruk de hoogte in ziet gaan. De Franse sportkrant L’Equipe heeft het over het einde van een generatie en een bondscoach die zich excuseert bij de Italiaanse voetbalfans.

Uiteraard krijgt ook Gigi Buffon de nodige aandacht. Het afscheid van de legendarische doelman - 39 jaar oud en 175 interlands gespeeld - van de Squadra Azzurra is zowat voor iedereen de meest pijnlijke consequentie van de Italiaanse uitschakeling. Foto’s van een huilende Buffon staan dan ook zowat overal prominent op de voorpagina’s.

De Mail Online illustreert het Italiaanse verdriet met foto’s van huilende spelers. De Laars is in tranen, zoveel is duidelijk.