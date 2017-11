Het zat écht goed scheef bij Italië: De Rossi weigert op te warmen en wijst naar aanvaller

De pijnlijke uitschakeling van Italië in de barrages voor het WK van volgend jaar in Rusland kwam er niet zomaar. Het zat immers goed scheef bij “la squadra azzurra” waar de mindere lichting voor heel wat frustraties zorgde. Tekenend was alvast de reactie van Daniele De Rossi toen hem gevraagd werd om in te vallen in de beslissende barragewedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van AS Roma was het daar zelf niet mee eens en wilde dat aanvaller Insigne een kans kreeg...

“Waarom moet ik erop? Wij hebben geen gelijkspel nodig, we moeten winnen!”, reageerde De Rossi toen hem gevraagd werd om zich warm te lopen om in te vallen.

“Ik zei dat we het bijna gedaan was en dat we moesten winnen, en dat de spitsen zich daarom moesten opwarmen. Ik wees daarom ook naar Insigne”, verduidelijkte hij achteraf. “Het was niet mijn bedoeling om een tactisch probleem aan te kaarten, het spijt me als ik iemand heb beledigd. Maar dat moment dacht ik dat het misschien beter was dat Insigne en niet ik zou invallen.”

Uiteindelijk zou geen van beiden invallen, bondscoach Giampiero Ventura koos voor Stephan El Shaaraw, Andrea Belotti en Federico Bernardeschi.

Ook De Rossi en Barzagli stoppen

De Rossi en verdediger Andrea Barzagli hebben maandagavond nog aangegeven dat ze stoppen bij de nationale ploeg. Dadelijk na het laatste fluitsignaal kondigde ook doelman Gianluigi Buffon zijn afscheid aan.

“Dit is de allergrootste sportieve ontgoocheling uit mijn loopbaan, een desillusie zonder voorgaande”, sprak de 36-jarige Barzagli, die 73 caps telt. “Het is heel moeilijk om de nationale ploeg te verlaten. Ik vind geen passende woorden om er iets meer over te zeggen. Een tijdperk is afgesloten.”

Zijn twee jaar jongere ploegmaat, die 117 maal het Italiaanse shirt droeg, deelde de teleurstelling. “Het doet pijn als ik eraan denk dat dit mijn laatste match voor Italië vormde”, verklaarde De Rossi. “Na de match heerste er een begrafenisstemming. Verschrikkelijk.”

De Rossi, Barzagli en Buffon waren de drie laatst overgebleven spelers die in 2006 de wereldtitel veroverden en nog op internationaal niveau actief waren. Zij hoopten op een laatste kunststukje in Rusland, maar daar stak Zweden dus een stokje voor. “Dit spijt me zo erg”, huilde de iconische keeper na de partij. “We hebben voor het hele land gefaald. Het is niet zo dat we Zweden hebben onderschat. Maar we misten wel de scherpte om te scoren. Ik wens jonge doelmannen als Gianluigi Donnarumma en Mattia Perin veel succes. Ik hoop dat ze me niet gaan teleurstellen.”

Het contrast met de Zweden was groot, héél groot...

De Zweden daarentegen waren uiteraard door het dolle heen. En dat hebben de televisiecommentatoren geweten: zij werden overrompeld door de uitzinnige spelers en het ganse decor moest eraan geloven: