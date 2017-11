Waarom is wedstrijd van Rode Duivels tegen Japan nu plots een risicowedstrijd? “Geruchten over afspraken tussen harde kernen van Belgische topclubs”

Brugge - De Brugse politie neemt extra maatregelen voor de interland van vanavond tussen de Rode Duivels en Japan, een wedstrijd die het als “risicomatch” beschouwt. Enerzijds om de toestroom aan fans in goede banen te leiden, en anderzijds omdat er geruchten de ronde deden dat de harde kernen van Belgische topclubs van de gelegenheid gebruik zouden willen maken om een robbertje uit te vechten.

Korpschef Dirk Van Nuffel bevestigt dat de Brugse politie België-Japan beschouwt als een risicomatch, maar nuanceert: “We zijn écht niet in staat van alarm, hoor. Laat ons zeggen dat we een vergelijkbare inzet op de been brengen als voor Club Brugge tegen Standard of AA Gent. Zeker niet evenveel als voor de wedstrijd tegen Antwerp. Bovendien spitsen onze maatregelen zich vooral toe op verkeersbegeleiding, want fans van de Rode Duivels kennen niet noodzakelijk de omgeving rond het Jan Breydelstadion of de ligging van de supportersparkings. En de Japanse fans vormen uiteraard geen enkel risico, dat bleek ook uit de wedstrijd die dat land afgelopen vrijdag afwerkte in Rijsel tegen Brazilië.”

Waarom beschouwt de Brugse politie de wedstrijd ondanks die omstandigheden dan toch als een risicomatch? Van Nuffel: “Omdat er een tijdje geleden geruchten waren dat fans van verschillende Belgische topclubs, na het hooliganisme na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp, weer een robbertje zouden willen uitvechten. Maar bij wedstrijden van de Rode Duivels kunnen we de fans uiteraard niet scheiden, alle Belgische fans zitten sowieso door elkaar. Maar goed, er bestaat bij ons gelukkig ook geen traditie van harde kernen van Belgische clubs die hun onenigheden uitvechten bij wedstrijden van de nationale ploeg.”

Naast de verhoogde politieaanwezigheid besliste de Brugse burgemeester Renaat Landuyt ook dat het niet toegestaan is om drank te serveren in glazen in en rond het stadion. Een alcoholverbod is niet aan de orde.