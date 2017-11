Italiaanse voetbalbond beslist woensdag pas over lot van bondscoach Ventura

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) zal woensdag “een grondige analyse van de WK-kwalificatiecampagne maken en knopen doorhakken”. Dat heeft FIGC-voorzitter Carlo Tavecchio dinsdag gezegd, daags na de pijnlijke uitschakeling van Italië in de barrages om het WK van volgend jaar in Rusland.

Italië eindigde in zijn kwalificatiegroep op de tweede plaats achter het ongenaakbare Spanje, en liet zich in de barrages verrassen door een uitgekookt Zweden. Voor het eerst sinds 1958 mist de Squadra een WK-eindronde. “Deze uitschakeling heeft ons diep geraakt en we zijn enorm ontgoocheld”, verklaarde Tavecchio. “Het is een sportieve mislukking die om oplossingen vraagt en daarom heb ik morgen (woensdag, nvdr.) een vergadering op de planning gezet. We moeten een analyse maken en bepaalde toekomstgerichte keuzes nemen.”

Verwacht wordt dat de Italiaanse bond een beslissing zal nemen over bondscoach Giampiero Ventura. Het hoeft geen betoog dat het hoofd van de 69-jarige trainer na de voortijdige exit op het kapblok ligt. “Of ik bondscoach blijf hangt niet van mij af”, reageerde Ventura na de wedstrijd. “Mijn geest is nu ook niet rijp om een beslissing te nemen. Ik ga samenzitten met de bond, en zal zeggen wat ik te zeggen heb. Ik zal luisteren en elke beslissing aanvaarden.”