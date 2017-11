Japan in 4 vragen: alles wat u moet weten over de tegenstander van de Rode Duivels

Met een oefeninterland tegen Japan zetten de Rode Duivels vanavond een punt achter 2017. Vier dagen na het 3-3 gelijkspel tegen Mexico moeten de internationals in het Brugse Jan Breydelstadion nog een keer aan de bak alvorens ze de komende maanden volop de aandacht op hun club kunnen richten. Japan telt tien keer meer inwoners dan België, maar wat mogen we van hun nationaal elftal vanavond verwachten?

Volg België-Japan vanaf 20u45 LIVE op sportwereld.be!

1. Zijn ze goed?

Niet zo goed als Mexico. Japan is een ploeg die combinatievoetbal speelt en enkele kleine, kwieke spelers in z’n rangen heeft. Al is de verwachting dat het tegen België – dat meer individuele kwaliteiten heeft – moeilijk het eigen spel zal kunnen opleggen.

Yuya Kubo Foto: BELGAIMAGE

Vorige week vrijdag zag Japan in de eerste helft sterretjes tegen Brazilië. Toen de Brazilianen na de rust op de rem gingen staan, liep het beter voor de Japanners (1-3). Yuya Kubo, de “Sushi-Bomber van AA Gent”, ontgoochelde in die wedstrijd, waardoor hij vanavond mogelijk naar de bank verhuist.

2. Waarom ontbreken de sterspelers?

Japan is naar België afgezakt zonder de drie topspelers: Shinji Kagawa (Dortmund), Shinji Okazaki (Leicester) en Keisuke Honda (Pachuca). Meer zelfs: het trio dreigt het wereldkampioenschap in Rusland te missen.

Keisuke Honda Foto: Photo News

Vooral Honda moet sinds zijn transfer naar Mexico vrezen voor zijn plekje. Bij Kagawa en Okazaki heet het momenteel een tactische keuze te zijn. Kagawa is te aanvallend ingesteld en moet volgens bondscoach Halilhodzic tonen dat hij ook verdedigend kan meedenken. Okazaki vindt Halilhodzic niet bruikbaar in zijn systeem met maar één diepe spits.

3. Voor wie moeten we dan opletten?

Spits Yuya Osako is de man, waar bij afwezigheid van Okazaki en Kagawa, de hele natie op rekent. Maar ook Eiji Kawashima is op zijn 34ste nog steeds een van de populairste spelers in Japan.

Eiji Kawashima Foto: Photo News

De ex-doelman van Lierse en Standard staat momenteel onder de lat bij het Franse Metz. Nürnberg-verdediger Makato Hasebe is als kapitein een van de voortrekkers.

4. Wat zegt de bondscoach?

Vahid Halilhodzic (65) is sinds 2015 bondscoach van Japan. De Bosniër stak gisteren zijn bewondering voor de Belgische nationale ploeg niet onder stoelen of banken.

Vahid Halilhodzic Foto: BELGA

“Het is een van de beste ploegen ter wereld. Op alle vlakken. Het is een ploeg die bekwaam is om van eender wie te winnen. Voor mij behoort België tot de beste vijf ploegen ter wereld. Maar ze moeten wel eens iets winnen. We spreken allang vol lof over België, maar de resultaten zijn er nog niet.”

Foto: rr

Vermoedelijke opstelling Japan: Kawashima, Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, Yamaguchi, Hasebe, Ideguchi, Asano, Osako, Haraguchi

Invallers: Kubo, Inui, ­Morioka, Sugimoto, Endo, Shoji, Higashiguchi, Kurata, G. Sakai, Kurumaya, ­Miura, Koroki, Nishikawa, Nagasawa

LEES OOK: Minstens drie wijzigingen en met een ander systeem: zo spelen de Rode Duivels tegen Japan

België-Japan wordt dinsdagavond om 20.45 uur op gang gefloten. De Nederlander Danny Makkelie moet de partij in goede banen leiden.

COMMENTAAR. Tegen Japan moeten alle Rode Duivels spelen in dienst van de Grote Vier