Keert Zlatan terug uit pensioen nu Zweden zich kon plaatsen voor WK? Eén tweet voedt de geruchten

Italië zal er in de zomer van 2018 voor het eerst sinds 1958 niet bij zijn op de eindronde van een wereldkampioenschap voetbal. De viervoudige wereldkampioen (1934, 1938, 1982, 2006) kwam maandag in Milaan in de terugwedstrijd van zijn barrageduel tegen Zweden niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Zweden had vorige week de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen. Het was Jakob Johansson die Zweden in Stockholm me een goal ds de kwalificatie bezorgde. Maar toch gonst het een dag na de stunt van de geruchten over een mogelijke terugkeer van Zlatan Ibrahimovic.

Voor Zweden wordt het de twaalfde WK-eindronde, de eerste sinds 2006. Italië was er slechts twee keer eerder niet bij: in 1930 in Uruguay en in 1958 in Zweden.

De 36-jarige Zlatan Ibrahimovic stopte na het EK voetbal als international maar één tweet van de spits was voldoende om de geruchtenmolen over een mogelijke terugkeer op volle toeren te laten draaien:

We are Zweden pic.twitter.com/rDXzRImev4 — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) 13 november 2017

“We are Sweden” of “wij zijn Zweden” zette hij op Twitter bij een juichfoto van de Zweedse ploeg in Milaan. Meteen werden er de nodige conclusies aan verbonden.

Maar zover is het nog lang niet: Ibrahimovic werkt al maanden aan zijn terugkeer van een zware knieblessure en mikt op een comeback bij Manchester United in december of januari.

Zorgen voor later

Dat is echter een luxeprobleem voor later. Gisteren was de Zweedse ploeg daar echter nog totaal niet mee bezig: na affluiten waren de spelers (uiteraard) door het dolle heen. En dat hebben de televisiecommentatoren geweten: zij werden overrompeld door de uitzinnige spelers en het ganse decor moest eraan geloven: