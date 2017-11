STVV wil enkel toegeven dat het gesprekken voert met Japans bedrijf als mogelijke overnemer

Het Japanse onlinebedrijf DMM.com zal vanaf 1 januari volgend jaar volledig eigenaar zijn van voetbalclub Sint-Truiden. Dat schrijft Het Belang van Limburg dinsdag. STVV wil aan Belga enkel bevestigen dat de gesprekken lopende zijn.

DMM.com wordt vanaf 1 januari 2018 eigenaar van STVV. Roland Duchâtelet, die eerder al 20 procent van de aandelen verkocht aan het Japanse onlinebedrijf, bereikte de voorbije dagen een akkoord om de club helemaal van de hand te doen. De deal zal nog deze week officieel gemaakt worden. Duchâtelet zet zo een punt achter zijn Belgische voetbalactiviteiten.

LEES MEER: zet er een punt achter: STVV komt in Japanse handen

Fiorenzo Mostien van de communicatiedienst van de Kanaries bevestigde aan Belga dat de gesprekken lopende zijn. Witte rook is er vooralsnog niet, maar daar kan de komende uren of later deze week verandering in komen.