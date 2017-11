Spanje smult van geruchten: “Ronaldo en Bale vertrekken bij Real, Griezmann onderhandelt met Barcelona”

Tijdens interlandbreaks duiken wel vaker de gekste transfergeruchten op. Deze keer pakken de Spaanse media uit met enkele opvallende nieuwtjes: zo zou Ronaldo gevraagd hebben in juni te mogen vertrekken bij Real Madrid voor een “redelijke prijs”, de Koninklijke zelf stuurt dan weer aan op een vertrek van de blessuregevoelige Gareth Bale. En dan is er nog Antoine Griezmann: de Franse aanvaller van Atletico Madrid werd in het verleden al nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar Manchester United maar zou nu al “verregaande onderhandelingen” voeren met FC Barcelona...

Cristiano Ronaldo heeft nog een (riant) contract bij Real Madrid tot 2021 maar zou de club nu hebben gevraagd om te mogen vertrekken na dit seizoen. Ronaldo gaf eerder al toe zijn huidig contract niet te willen verlengen maar volgens de Spaanse journalist Edu Aguirre, die werkt voor de tv-zender El Chiringuito, heeft de 32-jarige Portugees nu dus aan voorzitter Florentino Perez gevraagd na dit seizoen te mogen vertrekken “aan een redelijke prijs”.

EXCLUSIVA MUNDIAL! "@CRISTIANO SE QUIERE IR del Real Madrid el 30 de junio", EL BOMBAZO que DESVELA @eduaguirre7 en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/8iMfhNBDKm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 14 november 2017

Bij Real zouden ze niet happig zijn voor een vertrek van de absolute ster, ook al kende hij tot nog toe een aarzelende seizoenstart.

Wie dan weer wél lijkt te mogen rekenen op een vertrek is Gareth Bale. De Welshman blijft sukkelen met blessures, waardoor hij slechts 63% van de wedstrijden kon spelen sinds hij in de Spaanse hoofdstad belandde. Volgens de krant AS zou Real Bale willen laten gaan om deze zomer Kylian Mbappe na één jaartje alweer weg te plukken bij PSG. Een vertrek in Parijs is wegens de Financial Fair Play niet uitgesloten maar dan hebben ze bij Real wel veel geld nodig, geld dat Bale in het laatje kan brengen. De 28-jarige Bale zou mogen vertrekken voor 90 miljoen euro en eerder was Manchester United al geïnteresseerd in de voormalige winger van Tottenham.

United stond deze zomer naar verluidt ook erg dicht bij een transfer van Antoine Griezmann. Wegens een transferverbod wilde Atletico Madrid deze zomer zijn sterspeler niet zomaar laten gaan. De 26-jarige Franse aanvaller zou volgens het Franse “Le 10 Sport” nu echter in verregaande onderhandelingen zitten met... FC Barcelona. Een bericht dat uiteraard gretig werd overgenomen door de Spaanse media.