Antwerp-coach Bölöni riskeert een tweede keer vijfhonderd euro boete voor zijn grote mond

Brussel - Antwerp-coach Laszlo Bölöni riskeert voor zijn uitspraken na de thuiswedstrijd tegen Standard op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League een boete van 500 euro. Die geldstraf vordert het Bondsparket.

Bölöni kreeg het tijdens de bewuste wedstrijd meermaals aan de stok met scheidsrechter Bram Van Driessche. In de 63e minuut trapte de 64-jarige Roemeen een tweede bal op het terrein. Voor Van Driessche, die Bölöni al had gewaarschuwd, was de maat vol. De coach van de Great Old mocht tussen zijn supporters plaatsnemen in de tribunes.

Voor zijn gedrag aan de zijlijn had het Bondsparket op basis van het scheidsrechtersrapport al een boete van 1.000 euro gevorderd, waarvan 500 euro met uitstel. Volgens het Bondsparket trok Bölöni na de match ook de integriteit van Van Driessche in twijfel. “De boodschap van discours was duidelijk: grote clubs hebben volgens Bölöni privileges ten opzichte van de kleintjes”, verklaarde de bondsprocureur. Het Bondsparket stelde ook van de interviews achteraf een proces verbaal op en speelde dat door aan de Geschillencommissie. Op basis van een nieuwe bondsregel, ingevoerd op vraag van de Pro League om de scheidsrechter te beschermen, ging de Geschillencommissie over tot de disciplinaire vervolging.

Bölöni kreeg ook al een boete van 5.000 euro opgelegd door de Pro League. De Geschillencommissie maakt in de loop van de week het vonnis bekend.