Speler Tubeke wordt niet geschorst, ondanks vraag van Reviewcommissie

Brussel - Alassane Touré wordt niet geschorst. De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond daagde de verdediger van AFC Tubeke nochtans voor de Geschillencommissie. Omdat de scheidsrechter na het zien van de beelden nog niet overtuigd was van kwaad opzet, zag het Bondsparket af van disciplinaire vervolging.

Touré werd op basis van de tv-beelden vervolgd voor een fase in de tweede helft van de verplaatsing naar Roeselare (1-0) op de veertiende speeldag in de Proximus League (1B). De Franse verdediger van de rode lantaarn ging in de 71e minuut op de arm van Roeselare-middenvelder Mickael Seoudi staan. Volgens de Reviewcommissie was dat een bewuste actie. “Touré had immers nog genoeg tijd om de arm van Seoudi te ontwijken, maar staat er toch op en brengt zo de fysieke integriteit van zijn tegenstrever bewust in gevaar”, luidde het oordeel.

Scheidsrechter Kevin Van Damme betwijfelt of hij rood had getrokken. “Het lijkt inderdaad alsof Touré genoeg tijd heeft om de arm te ontwijken, maar het speelveld lag er glad bij. Vijf minuten voor de fase was er een enorme hagelbui. Ik denk niet dat ik rood getrokken had”, zei Van Damme dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie.

Omdat de scheidsrechter ook na het zien van de beelden niet honderd procent zeker was dat een rechtstreekse uitsluiting op zijn plaats was, vorderde het Bondsparket geen sanctie. “Daar hebben we geen bevoegdheid voor”, klonk het. Touré gaat daardoor vrijuit.