Vreemde owngoal, gepakte strafschop en late zege: jonge Duivels boeken straffe zege in Turkije

De Belgische beloften hebben op de zesde speeldag in de voorronde van het EK 2019 in Istanboel met 1-2 gewonnen van Turkije . De jonge Duivels (U21) begonnen slecht aan de wedstrijd maar herpakten zich. Tegen tien Turken besliste kapitein Schrijvers uiteindelijk de wedstrijd met een laat doelpunt, waardoor de Belgen ongeslagen op kop blijven. Doelman Jackers liet zich ook opmerken door onder meer in die spannende slotfase een strafschop te stoppen.

De Jonge Duivels begonnen slecht aan de wedstrijd en Melih Okutan trapte al na vijf minuten van dichtbij de 1-0 tegen de touwen. Nog meer pech toen Aristote Nkaka uitschoof en met zijn voet bleef steken in de grasmat: de defensieve middenvelder van Moeskroen moest worden gewisseld met mogelijk een zware blessure.

De Belgen knokten zich echter terug in de wedstrijd met een bedrijvige Lukebakio en een gevaarlijke Schrijvers maar botsten aanvankelijk op een sterke Turkse doelman. Verdedigend stond het bij de Belgen niet altijd goed, de Belgen konden echter eveneens rekenen op een sterke doelman Jackers. Op slag van rusten kwamen de Belgen dan toch nog op gelijke hoogte, weliswaar met het nodige geluk: een counter van Leya Iseka werd door een Turkse verdediger in laatste instantie nog staalhard tegen de lat getrapt maar diezelfde Merih Demiral knalde daarna de terug botsende bal domweg in eigen doel: 1-1...

Na een uur spelen vielen de Turken met tien man toen Rustu Hanli tegen zijn tweede gele kaart aankeek. Een harde beslissing die de scheidsrechter leek te willen compenseren toen kapitein Orkan Cinar neerging in de zestien na (licht) contact met Faes. Jackers pakte echter de strafschop en de Belgen verdienden nog een tweede doelpunt maar geraakten lang niet voorbij de Turkse goalie. Tot Schrijvers in de 87e minuut alsnog de 2-3 scoorde.

België: Jackers, Cools, Faes, Cobbaut, Miangue, Nkaka (17’ Heynen), Bastien, Mbenza (’79 Ngoy), Lukebakio, Schrijvers, Leya Iseka (56’ Dimata)

Ongeslagen

Begin september troffen België en Turkije elkaar een eerste keer in Leuven. Het werd toen 0-0 aan Den Dreef. In datzelfde stadion trokken de jongens van bondscoach Johan Walem afgelopen donderdag nipt aan het langste eind tegen Cyprus. Pas in blessuretijd kon Leya Iseka toen de bevrijdende 3-2 scoren.

Met 14 punten uit zes matchen leidt België in groep 6 voor Zweden (8 op 12), Cyprus (6 op 18) en Hongarije (8 op 12). Turkije (5 op 12) staat vijfde, voor hekkensluiter en zwakke broertje Malta (0 op 15). Nog dinsdagnamiddag speelde Cyprus gastheer voor Hongarije.

De volgende kwalificatiematch van België staat pas op 26 maart op het programma, thuis tegen Hongarije. Dan volgen nog duels in Malta (7 september), Hongarije (11 september) en Zweden (16 oktober). De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2019 in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.