Jonge Belgen van Gert Verheyen plaatsen zich voor eliteronde van EK-kwalificaties

Met een 5-3 zege tegen Zwitserland heeft België zich dinsdag in het Macedonische Skopje voor de eliteronde van de kwalificaties voor het EK U19 voetbal geplaatst. Bij de rust stonden de jonge Duivels van coach Gert Verheyen 3-1 voor.

Mike Trésor Ndayishimiye (Anderlecht) opende de score in de 11e minuut en een minuut later verdubbelde kapitein Hannes Delcroix (Anderlecht) de voorsprong al. Zeqiri (37e) milderde tot 2-1. Thibaud Verlinden (Stoke City), zoon van ex-Club Brugge-doelman Danny Verlinden, legde in de 39e minuut de ruststand vast. In de tweede periode liepen de Belgen tot 5-1 uit. Francis Amuzu (Anderlecht) scoorde in de 52e minuut, Trésor Ndayishimiye zijn tweede van de avond in de 59e. De Zwitsers gaven zich nog niet gewonnen, maar ondanks twee doelpunten van Bajrami (72e pen en 78e) kwam de zege niet meer in gevaar voor de jongens van Gert Verheyen. Die deed een beroep op De Smet, Bornauw, Delcroix, Foulon, Verlinden (51. D’haese), Trésor Ndayishimiye, Boonen (71. Emmers), Deom, Bataille, Corryn (80. Lynen) en Amuzu.

Eerder deze week wonnen de Belgen met 3-0 van Liechtenstein, maar moesten ze met 2-1 het onderspit delven voor Macedonië. Ze eindigden tweede in de groep, na Macedonië, dat dinsdag Liechtenstein met 6-0 versloeg en het kwalificatietoernooi zo met het maximum van de punten afsloot.

Woensdag 6 december vindt in het Zwitserse Nyon de loting plaats voor de eliteronde, waarvan de zeven groepswinnaars in juli 2018 de eindronde in Finland spelen.