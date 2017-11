De internationale carrière van Gianluigi Buffon in vijf momenten: van dé WK-save tot gekte na zege tegen Belgen

Volgende zomer wordt het WK voetbal in Rusland op gang getrapt zonder Italië. De Azzurri werden maandag in de play-offs uitgeschakeld door Zweden. Dat betekende meteen het einde van de internationale carrière van Gianluigi Buffon, die aan zijn laatste seizoen bezig is. Hoog tijd om zijn vijf beste momenten bij de Azzurri op een rij te zetten.

Debuut in de sneeuw

Buffon speelde zijn laatste interland dus in de play-offs voor een WK. Twintig jaar geleden maakte de toenmalige doelman van Parma er ook zijn debuut in voor de Italiaanse nationale elf, zijn eerste van 175 interlands. De 19-jarige Buffon viel toen op het halfuur in voor de geblesseerde Gianluca Pagliuca, op een besneeuwd veld tegen Rusland. De wedstrijd eindigde op 1-1 nadat Fabio Cannavaro zijn eigen doelman klopte met een owngoal.

Here's a 19-year-old Gianluigi Buffon making his debut for Italy vs Russia in 1997. pic.twitter.com/89kQ42t1QB — 90s Football (@90sfootball) 13 november 2017

Zijn beste save

In de aanloop naar het WK in 1998 speelde Italië drie interlands. Tegen Slovakije en Zweden was Buffon er niet bij, maar tegen Paraguay speelde hij de tweede helft, in de plaats van Angelo Peruzzi. Ook in zijn tweede interland kreeg Buffon een owngoal binnen, deze keer van Alessandro Costacurta. Hij pakte op een Paraguayaanse corner echter ook uit met misschien wel zijn beste save ooit. “Het was in mijn stadion, dat van Parma, en niet alleen de beste redding uit mijn carrière maar ook een van de beste van eender welke doelman”, zei Buffon over dit moment begin oktober bij de viering van zijn 1000e match.

Wereldtitel en Zidane

Het was geen makkelijke periode voor Buffon in de zomer van 2006. Zijn Juventus stond in het oog van de storm door het omkoopschandaal ‘Calciopoli’ en moest het volgende seizoen in de Serie B spelen. Buffon besliste om te blijven bij de Oude Dame en vertrok gemotiveerd naar het WK in Duitsland. Daar baanden de Azzurri zich een weg naar de wereldtitel. In de extra tijd van de finale hield Buffon zijn land in de race met een wereldsave op een kopbal van Zinedine Zidane. “Die redding zag er goed uit op camera”, gaf Buffon later toe.

EK-match tegen Engeland

In 2012 gaf werkelijk niemand een euro om de kansen van de Squadra op het Europees kampioenschap in Oekraïne en Polen. De oude garde was niet meer wat ze ooit geweest was en de nieuwe generatie was nog niet opgestaan. Buffon trok dus met onder andere woelwaters Mario Balotelli en Antonio Cassano ten strijde maar deed dat met verve. De Azzurri haalden de finale door onder andere Engeland en Duitsland uit te schakelen. In de kwartfinale tegen de Three Lions speelde Buffon een cruciale rol door een geweldige save in de eerste helft (video vanaf 0:38) en een penalty te stoppen van Ashley Cole (video vanaf 8:13).

Al mochten zijn exploten op het EK 2016 tegen Duitsland er ook wezen:

Liefde voor de dwarsligger

Italië was tijdens de openingswedstrijd op het voorbije EK met 2-0 te sterk voor de Rode Duivels. Buffon liet toen zien dat hij ook op gevorderde leeftijd nog altijd enorm kan genieten van een overwinning, zoals hij dat eigenlijk regelmatig laat zien bij Juventus. De toen 38-jarige Buffon wilde na de wedstrijd als een gek aan de dwarsligger gaan hangen om de zege te vieren met de aanwezige fans, maar mispakte zich en viel hard op zijn rug. Geen nood, Buffon stond gewoon weer op en vierde voort.