Italië wil Nederlands scenario vermijden: het talent is er maar wie maakt van de Azzurri weer een schrikwekkend team?

Geen Italië volgende zomer op het WK voetbal in Rusland. Voor het eerst sinds 1958 ontbreken de Azzurri op een wereldkampioenschap. Een bittere pil om te slikken voor de fiere Europese laars. Er is echter hoop op een betere toekomst.

Als Belgen kijken we de laatste jaren met een brede glimlach naar het Nederlandse elftal. Oranje haalde in 2010 nog de WK-finale en werd vier jaar later derde op het WK in Brazilië. Daarna liep het echter grondig fout. Geen Nederlanders op het voorbije Europees kampioenschap in Frankrijk en ook niet op de komende Wereldbeker in Rusland.

De nieuwe generatie faalt voorlopig in alles om de succesvolle oude generatie van Wesley Sneijder en Arjen Robben te vervangen. Met desastreuze resultaten tot gevolg. Buiten Daley Blind (Man United), Kevin Strootman/Rick Karsdorp (Roma), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jasper Cillessen (Barcelona) speelt op dit moment geen enkele Nederlandse international onder de dertig bij een Europese topclub. Een wereld van verschil met ‘vroeger’ en daar draagt Oranje de gevolgen van.

Foto: AFP

Geduld

Het is wat kort door de bocht maar Italië zit ergens wel in hetzelfde schuitje als de Hollanders. In 2006 nog wereldkampioen met een gouden generatie op zijn hoogtepunt, in 2012 nog verrassend de finale van het EK gehaald met een mix van oud en nieuw, maar nu dus roemloos uitgeschakeld op weg naar een groot toernooi. De noodroep om de radicale keuze voor een nieuwe generatie klinkt dan ook luid.

Gelukkig voor de Azzurri is het aanstormende talent iets minder aangebrand dan dat van Oranje. De meeste spelen al bij een grote club in eigen land en een deel heeft al geproefd van Europees voetbal. Al blijven velen met veel nostalgie terugkijken naar de toppers waarover Italië voorheen beschikte. Er staan geen Alessandro Del Piero’s, Andrea Pirlo’s, Gianluca Zambrotta’s en Roberto Baggio’s klaar om meteen over te nemen. Geduld wordt dus het codewoord de komende drie jaar.

Foto: Photo News

Wie pakt de leiding?

Al doet een ervaren bondscoach met een plan ook al veel. De Azzurri versloegen op het EK in Frankrijk de Rode Duivels en Spanje op weg naar een pijnlijk verlies met strafschoppen in de kwartfinales tegen wereldkampioen Duitsland. Toen stond Antonio Conte aan het roer, zijn opvolger Giampiero Ventura werd nog voor de barrages tegen Zweden gekruisigd. Terecht, zo blijkt nu.

De naam die het vaakst genoemd wordt, is die van Carlo Ancelotti. Dit seizoen aan de deur gezet bij Bayern maar een brok ervaring met periodes bij Real Madrid, PSG, Milan en Juventus. “Een job als bondscoach van Italië zou zijn carrière volledig maken”, zei de legendarische doelman en ex-bondscoach Dino Zoff onlangs in een interview.

Foto: AFP

Leven op hoop

Ancelotti zou een logische keuze zijn als bondscoach van Italië, maar dan nog blijft de grote vraag: beschikt de Squadra over voldoende talent om vanaf 2020 weer beschouwd te worden als een favoriet voor eindzeges op EK’s en WK’s? Het antwoord is ingewikkelder dan ja of nee, want talent is niet alles. Maar op zich is de aanstormende generatie Italianen wel behoorlijk divers en getalenteerd.

De opvolger van Gianluigi Buffon staat al klaar en is nu al een fenomeen: Gianluigi Donnarumma van Milan. Achterin zou Ancelotti nog wel even kunnen rekenen op Leonardo Bonucci maar staan ook jonge wolven als Daniele Rugani (Juventus), Mattia Caldara (Juventus/Atalanta) en Alessio Romagnoli (Milan) klaar. Ook fullbacks Andrea Conti (Milan) en Leonardo Spinazzola (Juventus/Atalanta) worden aanzien als mannen voor de toekomst.

Op het middenveld is er natuurlijk PSG-ster Marco Verratti, al moet die zijn draai nog vinden bij de nationale elf. Napoli-spelmaker Jorginho mag eindelijk meedoen terwijl Roberto Gagliardini (Inter) en Rolando Mandragora (Juventus/Crotone) een grote toekomst worden toegedicht. Voorin leeft Italië op de hoop dat Andrea Belotti (Torino) een wereldspits wordt en Moise Kean (Juventus/Verona) uitgroeit tot een topper.