Thorgan Hazard start tegen Japan, broer Eden zelfs niet op de bank: bekijk hier de opstelling van de Rode Duivels

Zal verwacht heeft bondscoach Roberto Martinez de basisopstelling van de Rode Duivels voor de oefeninterland tegen Japan een beetje door elkaar geschud in vergelijking met de wedstrijd tegen Mexico van afgelopen vrijdag. Simon Mignolet, Chris­tian Kabasele, Jan Vertonghen, Thorgan Hazard en Dries Mertens komen in de basis. Dat betekent dat Courtois, Boyata, Ciman, Eden Hazard en Tielemans uit de ploeg vallen. Eden Hazard zit zelfs niet op de bank.

België België Japan Japan Mignolet, Meunier, Kabasele, Vertonghen, Vermaelen, Witsel, De Bruyne, Chadli, Mertens, T. Hazard, Lukaku

Invallers: Courtois, Casteels, J. Lukaku, Dendoncker, Defour, Tielemans, Mirallas, Dembélé, Origi, Depoître, Ciman, Januzaj

Opstelling Japan: Kawashima; H.Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo; Yamaguchi, Ideguchi, Nagasawa; Haraguchi, Osako, Asano

Eden Hazard komt dinsdagavond in de oefeninterland tegen Japan in Brugge niet in actie voor België. De aanvoerder van de Rode Duivels ontbreekt op het wedstrijdblad. Bondscoach Roberto Martinez kon geen beroep doen op de geblesseerden Vincent Kompany en Toby Alderweireld. Jan Vertonghen raakte op tijd fit en nam zijn plaats in de defensie naast Thomas Vermaelen in. De recordinternational neemt de aanvoerdersband over van Eden Hazard, die tegen Mexico een trap kreeg op zijn rechterbeen en uit voorzorg aan de kant blijft tegen Japan.

Gelegenheidsdoelman Simon Mignolet krijgt in het Jan Breydelstadion ook nog Christian Kabasele voor zich. De verdediger van Watford krijgt zijn tweede basisplaats en komt na zijn debuut tegen Nederland een jaar geleden nog maar een tweede keer in actie voor de Rode Duivels. Laurent Ciman en Dedryck Boyata worden geslachtofferd, Vermaelen is de enige verdediger die zijn plaats behoudt na de draw tegen Mexico (3-3).

Ook Youri Tielemans verhuist naar de bank. Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Nacer Chadli en Thomas Meunier behouden hun basisstek. Door de blessures van Radja Nainggolan en Marouane Fellaini krijgt Thorgan Hazard zijn tweede basisplaats. Oudere broer Eden Hazard trainde zondag niet mee en staat niet op het wedstrijdblad. In de spits wordt zijn plaats naast Romelu Lukaku logischerwijs ingenomen door Dries Mertens. "Big Rom" gaat op zoek naar zijn 31e doelpunt voor de nationale ploeg, waarmee hij Paul Van Himst en Bernard Voorhoof achter zich zou laten als topschutter van de Rode Duivels.

Bij Japan staat oude bekende Eiji Kawashima (ex-Standard en -STVV) tussen de palen. Yuya Kubo (AA Gent) en Ryota Morioka (Waasland-Beveren) zitten op de bank.

