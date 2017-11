OEFENINTERLANDS. Veel goals in Rusland-Spanje, Nederland gaat weer winnen op verplaatsing

Brussel - Het Spaanse nationale elftal staat bekend om het feit dat het vlot scoort en die status deden La Roja opnieuw alle eer aan. Nadat Spanje vijf keer scoorde tegen Costa Rica, deed het ook drie keer de netten trillen tegen Rusland: 3-3. Nederland boekte een deugddoende zege tegen Roemenië.

Bondscoach Lopetegui koos voor heel wat vaste waarden voor de wedstrijd in Sint-Petersburg tegen WK-gastland Rustland. Onder andere De Gea, Piqué, Ramos, Busquets en Iniesta begonnen in de basis. Enkel de Spaanse voorlijn was jong en nieuw met Asensio, Suso en Rodrigo.

Spanje stond na dik een halfuur al 0-2 voor dankzij doelpunten van verdedigers Jordi Alba en Ramos (penalty). Maar Smolov vlak voor rust en Miranchuk net erna zorgden voor de 2-2. Ramos scoorde dan zijn tweede licht gegeven strafschop van de avond maar Smolov legde ook twintig minuten voor tijd met zijn tweede doelpunt, een pegel in de kruising, de 3-3 eindstand vast.

Nederland kon zich niet plaatsen voor het WK en heeft dus drie jaar tijd om zich voor te bereiden op het EK 2020. Tegen Schotland werd slechts nipt gewonnen met 0-1, maar op het veld van Roemenië ging het een pak beter met Oranje.

In de eerste helft konden de troepen van Advocaat niet scoren maar na rust deden ze dat drie keer. Memphis Depay, Ryan Babel en Luuk de Jong bezorgden Oranje een deugddoende 0-3 overwinning. Drie keer was Steven Berghuis betrokken bij de voorbereiding. Bij de Roemenen speelde Anderlecht-speler Alexandru Chipciu de hele wedstrijd, Nicolae Stanciu viel bij de rust in.

Eerder op de avond had Argentinië in het Russische Kransodar met 2-4 verloren van Nigeria, terwijl het bij de rust nog met 2-0 leidde. Tijdens de pauze viel Sergio Agüero, die de tweede Argentijnse goal scoorde, echter flauw. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Overige uitslagen:

Zuid-Korea - Servië 1-1

Doelpunten:

Zuid-Korea: Koo (63. pen)

Servië: Ljajic (63.)

China - Colombia 0-4

Doelpunten:

Colombia: Pardo (5.), Bacca (61.), Borja (66. en 90.)

Qatar - IJsland 1-1

Doelpunten:

Qatar: Muntari (90.)

IJsland: Kjartansson (26.)

Slovakije - Noorwegen 1-0

Doelpunt:

Slovakije: Lobotka (90.)

Verenigde Arabische Emiraten - Oezbekistan 1-0

Gabon - Botswana 0-0