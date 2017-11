Het dromen kan beginnen voor de Rode Duivels: dit zijn de vier potten voor de WK-loting

De Europese WK-barrages zitten er officieel op. Zweden, Denemarken, Kroatië en Zwitserland plaatsten zich via de achterdeur voor het Wereldkampioenschap in Rusland. Enkel Peru en Nieuw-Zeeland, en Honduras en Australië vechten deze week nog om de laatste twee WK-tickets. Intussen is echter duidelijk hoe de potten voor de loting van 1 december eruit zullen zien. De Rode Duivels kunnen beginnen dromen.

Ter info: er mogen slechts twee Europese teams per groep getrokken worden.

Pot 1

Rusland - Duitsland - Brazilië - Portugal - Argentinië - België - Polen - Frankrijk

Pot 2

Spanje - Peru/Nieuw Zeeland* - Zwitserland - Engeland - Colombia - Mexico - Uruguay - Kroatië

Pot 3

Denemarken - IJsland - Costa Rica - Zweden - Tunesië - Egypte - Senegal - Iran

Pot 4

Servië - Nigeria - Australië/Honduras - Japan - Marokko - Panama - Zuid-Korea - Saoedi-Arabië

* Als Nieuw-Zeeland wint van Peru, komt het in pot 4 terecht. In dat geval komt Denemarken in pot 2 terecht en schuift Servië door naar pot 3. Als Peru wint, komt het in pot 2 en blijft alles zoals het hierboven beschreven staat.