Romelu Lukaku schrijft Belgische voetbalgeschiedenis met doelpunt tegen Japan

Brugge -

Romelu Lukaku scoorde dinsdagavond in de oefeninterland tegen Japan in Brugge zijn 31e doelpunt voor de Rode Duivels. Daarmee laat de spits van Manchester United Paul Van Himst en Bernard Voorhoof, die dertig keer scoorden voor de nationale ploeg, in de topschuttersstand aller tijden achter zich.