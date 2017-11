Zo reageerden bondscoach Martinez en de spelers na België - Japan

Gemengde gevoelens bij de Rode Duivels na afloop van de met 1-0 gewonnen oefeninterland tegen Japan. Blijdschap om de zege en het clean sheet, maar tegelijk het besef het op het WK allemaal nog veel beter zal moeten.

Bondscoach Roberto Martinez reageerde zoals steeds erg tevreden over de prestatie van zijn team. “Zoals verwacht kregen we een dynamische tegenstander die speelde met veel pressing. Tegen zo’n team heb ik toch een professionele prestatie van mijn ploeg gezien. Iedereen was bereid om de nul te houden en de match te winnen. Enkele spelers hebben het ontzettend goed gedaan. Bijvoorbeeld Nacer Chadli: Het niveau dat hij haalde was impressionant als je weet dat hij weinig minuten krijgt bij zijn club. Thomas Vermaelen was twee matchen. Ik heb veel goede dingen gezien vandaag.”

Martinez zwaaide niet enkel met complimentjes richting Chadli en Vermaelen. “Simon Mignolet hield vandaag een clean sheet, en pakte in de tweede helft uit met twee goede saves. Dat is een positief gevoel voor een keeper. Christian Kabasele deed het ook goed. Hij wordt het stilaan gewoon om met de nationale ploeg te spelen. We probeerden ook een paar anderen dingen zonder bal uit. Het is goed dat we elke keer als we samenkomen een stap vooruit zetten op het vlak van communicatie en team spirit. Het was een erg goede oefening.”

“Adnan Januzaj en Laurent Depoitre kregen geen speelminuten, maar het was onmogelijk om iedereen te laten spelen. Ik heb de voorkeur gegeven aan jongens die al langer bij het team waren zoals Divock Origi, Kevin Mirallas en Steven Defour. Maar ik denk dat het goed was om hen bij de groep te hebben en hen tijdens de training bezig te zien. Ons grootste werkpunt? We moeten ons verder ontwikkelen naar een echt team, met emoties. Een team dat wil winnen.”

LEES MEER. Het dromen kan beginnen voor de Rode Duivels: dit zijn de vier potten voor de WK-loting.

Jan Vertonghen: “De nul houden was belangrijk”

“We wisten hoe Japan ging spelen, met héél veel energie. Ze vlogen er direct op”, analyseerde aanvoerder Jan Vertonghen. “Dus moesten we vanonder de druk vandaan komen. Dat lukte niet altijd. Je zag wel dat ze dat niet konden blijven volhouden naarmate de wedstrijd vorderde en dat we meer balbezit kregen. Wat we met dat balbezit deden was een andere vraag. Maar hoe zij begonnen konden ze niet volhouden.”

Foto: Photo News

Vertonghen volgt de visie van bondscoach Martinez die de oefeninterlands tegen Mexico en Japan gebruikte om te experimenteren. “We hebben vandaag weer iets anders geprobeerd. Daar dienen deze wedstrijden voor: om verschillende systemen met verschillende spelers uit te proberen. Dat vraagt tijd. We spelen ook tegen een land dat op het WK is, een goeie ploeg. Af en toe is het niet zoals je wilt. We sluiten af met een zege. De nul houden was belangrijk. Ze zijn een paar keer gevaarlijk geweest, maar ze hebben nooit uitgespeelde kansen gehad. In de tweede helft doet Mignolet twee goede saves. We hebben het goed gedaan met zijn drieën - en soms vijven -achterin.

“Het kan absoluut beter, maar het is goed dat we tegen dit soort tegenstanders spelen. Landen met een totaal andere energie en totaal andere tactiek spelen. De landen uit Europa kennen we ondertussen wel. Het is goed om tegen dit soort landen te oefenen. Maar het kan altijd beter.”

Simon Mignolet: “De kritiek van De Bruyne is binnenskamers uitgepraat”

Doelman Simon Mignolet kreeg eindelijk nog eens zijn kans en keepte een overtuigende partij. Met twee goeie saves in de tweede helft hield hij de nul op het bord. “Het was geen gemakkelijke wedstrijd voor ons: we creëerden weinig kansen en hadden het moeilijk om te voetballen. Op een niet al te best veld, al is dat geen excuus. De Japanners zetten ons van in het begin goed onder druk, we kregen iets te weinig kansen. Maar in zulke wedstrijden moet je proberen om professioneel te blijven en de drie punten te pakken. Romelu maakte zijn 31e doelpunt: dat is mooi voor hem en voor de ploeg. En zo pakken we een overwinning.”

Foto: Photo News

“Waar het beter kon? Het ontbrak ons een beetje aan creativiteit en scherpte. Met iets meer frisheid kan je hen altijd meer onder druk zetten. Ik denk ook dat oefenmatchen niet altijd even makkelijk zijn. Maar het is belangrijk dat we veel geleerd hebben uit deze wedstrijd en onze lessen hieruit kunnen trekken. We zijn de eerste wedstrijd begonnen in een 3-5-2-opstelling tegen Mexico. Vandaag hebben we tactisch een paar dingen bijgestuurd. We zijn iets meer teruggevallen op ons gebruikelijke systeem. In balverlies kwam Thomas Meunier mee achterin in een viermansverdediging.”

“De kritiek van De Bruyne is binnenskamers uitgepraat. Dat hoeft niet naar buiten te komen. Alles is vergeten en vergeven. We moesten reageren met een zege en dat hebben we gedaan. Ik ben tevreden dat ik mijn kans heb gekregen. Martinez is altijd positief geweest naar mij en vandaag heb ik laten zien dat ik belangrijk kan zijn voor de groep wanneer men mij nodig heeft. Dan ben ik er altijd voor de Rode Duivels.”

Thomas Vermaelen: “Als verdediger krijg je kritiek en dat accepteer ik ook”

“Het is voor ons héél positief en belangrijk dat we de nul hebben gehouden”, wist ook Thomas Vermaelen. “We hebben niet veel kansen weggegeven. Ik vond Japan een sterke ploeg: ze zetten veel druk en werden niet moe. De tweede helft hebben we iets meer tempo in het spel gelegd waardoor we meer openingen kregen.”

Foto: Photo News

De Belgische defensie kreeg de voorbije maanden regelmatig flink wat kritiek te slikken. “Daar doe ik niet moeilijk over. Dat hoort bij het topvoetbal. Dat is al héél mijn carrière zo. Als verdediger krijg je kritiek en dat accepteer ik ook. Ik probeer er niet te veel bij stil te staan en op mijn veld gewoon het ding te doen. Het is normaal dat je kritiek krijgt als je veel doelpunten slikt. Daar heb ik geen probleem mee. Ik ben tevreden dat ik twee wedstrijden kan spelen op korte termijn. Dat was lang geleden. Ik ben er fysiek goed uitgekomen. Ik ben blij dat ik naar nationale ploeg kan komen zodat ik matchritme kan opdoen. Of ik na de winterstop beter naar een andere club ga om te kunnen spelen? Daar ga ik geen uitspraken over doen. Wat ik ook zeg, het is nooit goed. Ook als ik geen commentaar geef, verschijnt er vanalles.”

LEES MEER. “Anti-Buffalo!” weerklinkt op Jan Breydel: (ex-)spelers Belgische competitie uitgejouwd door fans in Brugge.