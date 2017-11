Dick Advocaat uitgeschakeld met Nederland maar… “Het WK met een ander land? Dat zou natuurlijk heel aardig zijn”

Brussel - Dick Advocaat heeft de hoop op het WK niet opgegeven. De Hagenaar wist zich weliswaar met het Nederlands elftal niet te plaatsen voor de mondiale eindronde in Rusland, maar hij staat open voor een avontuurtje bij een land dat wel naar het WK gaat. “Ik laat het nu gewoon op me afkomen”, zei Advocaat, die na de gewonnen oefeninterland tegen Roemenië (0-3) dan eindelijk bevestigde dat hij stopt bij Oranje. “Het WK? Dat zou natuurlijk heel aardig zijn.”

LEES MEER. Veel goals in Rusland-Spanje, Nederland gaat weer winnen op verplaatsing.

De zeventigjarige voormalige bondscoach van de Rode Duivels heeft naar eigen zeggen geen moment overwogen om toch langer door te gaan bij Oranje. “Als we volgend jaar weer echt beginnen, ben ik 71 jaar. En bij het volgende toernooi bijna 73. Er moet nu een nieuwe generatie opstaan. Dat besluit had ik al genomen toen ik tekende.”

Met zijn officiële afscheid bij Oranje zette Advocaat zichzelf weer in de markt. “Er speelt op dit moment eerlijkheidshalve niets. Maar ik heb ook pas net officieel bekend gemaakt dat ik stop bij het Nederlands elftal. Ja, ik word wel eens gebeld. Ik wacht nu gewoon af wat er op me af komt.”

Advocaat had voor zichzelf al veel eerder het besluit genomen om op te stappen als Oranje het WK niet zou halen. “Toen ik mijn contract tekende bij de KNVB wist ik het al en mijn zaakwaarnemer ook. Of ik het nu jammer vind? Ach, wat is jammer? De belangrijkste reden dat ik vertrek is dat ik het nu tijd vind voor een andere generatie. De jongere mensen moeten het oppakken bij Oranje. Zij moeten het nu laten zien.”

Advocaat liet zich opnieuw positief uit over zijn assistent Ruud Gullit. “Hij zou het in combinatie met een ander heel goed kunnen. Hetzelfde geldt voor Ronald Koeman. Samen bij Oranje lijkt me niet verstandig. Daar zijn het allebei te grote voetbalpersoonlijkheden voor, met een eigen wil.”

Advocaat bekende dat hij in overleg met zijn staf zijn afscheid als bondscoach bewust niet eerder officieel had bevestigd. “We wilden de resterende duels met Schotland en Roemenië serieus nemen, zeker naar de spelers toe. Dat is gelukt. Het is belangrijk voor de spelers dat ze het jaar goed hebben afgesloten. Hier kunnen ze in maart onder de nieuwe leiding verder mee. Van mijn persoonlijke situatie moet men gewoon niet zo’n kwestie maken.”