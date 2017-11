COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: ”Martinez heeft zijn magische formule nog niet gevonden”

Door de druk die Kevin De Bruyne met zijn verklaringen over de falende tactiek had gelegd, zorgde de zege tegen Japan voor opluchting bij bondscoach Martinez. De Bruyne deed gisteren wel zijn werk, maar voor de rest was het niet groots. De Duivels speelden te traag en dat had weinig met een of ander tactisch systeem te maken. Martinez heeft zijn magische formule nog niet gevonden.